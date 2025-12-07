Будапештский меморандум - это наглядный пример того, почему нельзя полностью полагаться на бумажные гарантии безопасности, считает Чалый.

Китай является одним из подписантов Будапештского меморандума, по которому Украина отдала России свое ядерное оружие, получив взамен определенные гарантии своей безопасности. Однако Пекин трактует эти гарантии по-своему. Об этом в интервью "Громадському радіо" рассказал ветеран украинской дипломатии, экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

"Китай имеет интересную официальную позицию по Будапештскому меморандуму. КНР говорит: мы абсолютно ответственны и подтверждаем гарантии Украине по этому документу. Но интерпретирует Пекин это так: (...) Китай не будет нападать на Украину ядерным оружием. Вот так они видят эти "гарантии", - рассказал Чалый.

По мнению дипломата, Будапештский меморандум является иллюстрацией ошибок, которые допустила Украина, в частности, "недооценки реалий". Чалый отметил, что тогда Киев имел "преувеличение веры" в то, что "если что-то закрепить на бумаге, то оно обязательно будет выполнено".

Будапештский меморандум: последние новости

Как писал УНИАН, не так давно глав МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы не нарушала Будапештский меморандум, поскольку, по его словам, документ якобы гарантирует лишь неприменение ядерного оружия против Украины.

Также мы приводили заявление президента Зеленского, который на Совбезе ООН констатировал, что Будапештский меморандум полностью провалился и превратился в пустые слова, поскольку не обеспечил Украине безопасности после ее отказа от ядерного оружия. Он отметил, что этот провал показал ненадежность международных обещаний, поэтому Украина вместе с Великобританией, Францией, США и более 30 другими странами формирует новую архитектуру безопасности, которая должна создать реальные гарантии и предотвратить повторение российской агрессии.

