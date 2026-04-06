Украина придумала хитрую стратегию ударов по теневому флоту, и РФ здесь бессильна, – СМИ

У россиян нет реальных способов защитить свои подпольные танкеры.

Пока внимание всего мира сосредоточено на противостоянии США с Ираном и рисках энергетического кризиса из-за этого конфликта, в Средиземном и Черном морях формируется другой, менее заметный, но не менее важный фронт. Речь идет о новой фазе морской войны, которую Украина ведет против российского "теневого флота", пишет издание Haaretz.

Около десяти дней назад в Черном море был атакован танкер Altura, связанный с российской "теневой" логистикой. Судно под флагом Сьерра-Леоне следовало из Новороссийска в Стамбул с грузом в 140 тысяч тонн нефти, когда подверглось удару, вероятно, от беспилотного надводного аппарата. Подобный инцидент произошел ранее вблизи Мальты, где был поражен другой танкер – Arctic Metagaz. По данным Москвы, атака якобы была осуществлена украинским дроном, запущенным с побережья Ливии, однако Киев официально это не комментировал.

Взрыв вызвал масштабный пожар, однако экипаж удалось спасти. В то же время страны региона выражают обеспокоенность из-за возможной экологической катастрофы, ведь судно с опасным грузом затонет.

Автор публикации отмечает, что атака в Средиземном море, более чем в двух тысячах километров от фронта в Украине, стала одним из самых заметных достижений Сил обороны и демонстрирует изменение характера войны. Беспилотные технологии фактически стирают традиционные границы боевых действий, в том числе на море.

Украина уже доказала эффективность такой тактики в Черном море. Несмотря на значительные потери флота в начале полномасштабного вторжения, Киев смог переломить ситуацию, сделав ставку на беспилотные системы. В частности, была уничтожена значительная часть Черноморского флота России, включая флагманские корабли и подводные лодки.

Отдельную роль в этой кампании играет "теневой флот" – сотни танкеров с непрозрачной структурой собственности, которые позволяют России обходить санкции и продолжать экспорт нефти. Такие суда часто отключают транспондеры или осуществляют рискованные перегрузки топлива прямо в море.

В течение последних месяцев Украина значительно расширила географию атак. В декабре был поражен танкер Qendil у Крита, в том же месяце – судно Mersin у побережья Сенегала. В январе новая атака произошла вблизи Турции, а в марте был уничтожен Arctic Metagaz.

Эксперты считают, что Украина применяет нестандартные подходы к морской войне. "Украинцы действуют в относительной анонимности, которую обеспечивают коммерческие суда. Эти суда достигают нейтральных вод и оттуда запускают беспилотные системы… Они разработали метод, который является довольно изобретательным – по сути, форма пиратства – и очень сложным для противодействия со стороны России", – считает эксперт Ксения Светлова.

Как объясняют специалисты, начиненные взрывчаткой морские беспилотники можно легко маскировать в обычных контейнерах и транспортировать по всему миру.

"Любое судно длиной более 20 метров, оснащенное краном, может спустить такую лодку на воду – даже во время движения", – отмечает эксперт Амитай Пелег

Ключевым технологическим прорывом стало использование спутниковой связи Starlink, позволяющей управлять дронами на большом расстоянии.

"Starlink можно контролировать из любой точки мира, поэтому вполне возможно, что судно было запущено вблизи цели, а управление осуществлялось из Украины", – объясняет морской эксперт Йотам Гутман.

В то же время, по данным журналистов, Украина могла создать логистическую инфраструктуру для таких операций в Северной Африке. Сообщается, что украинские силы могут действовать с баз на побережье Ливии, откуда запускают морские и воздушные дроны.

Как писал УНИАН, прошлой ночью Силы обороны Украины поразили фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска, а также буровую установку "Сиваш". Фрегат является носителем крылатых ракет "Калибр", во время атаки он вел огонь из ПВО, но все равно был поврежден.

Также мы рассказывали, что Украина фактически проигнорировала просьбы западных партнеров не наносить удары по российской нефтегазовой отрасли, чтобы западные страны и дальше могли наслаждаться экономической стабильностью.

