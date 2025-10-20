Британским военным разрешат сбивать беспилотники, угрожающие военным базам, сразу при их обнаружении, без предупреждения. Как пишет The Telegraph, об этом министр обороны Британии Джон Хили объявит в понедельник.
"Инсайдеры надеются, что эти планы позволят сократить бюрократическую волокиту, связанную с реакцией военных на появление беспилотников, что позволит солдатам принимать более "решительные меры" по их уничтожению с помощью винтовок и других технологий", - пишет издание.
Хотя новые полномочия первоначально будут применяться только к военным объектам, источник сообщил газете Telegraph, что правительство "не исключает возможности распространения этих полномочий на другие объекты, например, аэропорты".
"Мы всегда будем делать всё необходимое для обеспечения безопасности британцев, и прямо сейчас мы разрабатываем новые полномочия, которые будут закреплены в законе о Вооружённых силах, — сбивать неопознанные беспилотники над военными объектами Великобритании", — как ожидается, заявит Хили.
В настоящее время войска могут использовать специализированное оборудование для борьбы с беспилотниками, которое может отслеживать приближающиеся беспилотники, перехватывать их сигнал и принудительно изменять их траекторию. Оно также может нарушать работу GPS-сигнала.
Однако новое предложение предоставит солдатам или полиции Министерства обороны "кинетическую возможность" сбивать их на месте, что сейчас они могут делать только в чрезвычайных обстоятельствах.
Пока неясно, как скоро эти новые полномочия вступят в силу.
Борьба с российскими дронами в Европе
Ранее правительство Германии объявило, что позволит полиции сбивать неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, которые будут представлять угрозу.
Также сообщалось, что в Британии завершили испытания новой многоцелевой ракеты "Мартлет", способной уничтожать беспилотные летательные аппараты, малые беспилотные лодки со взрывчаткой и ударные вертолеты.