Теперь не только Украина, но и страны НАТО испытывают потребность в технологиях противодействия беспилотникам.

Война дронов в Украине развивается асимметрично: беспилотники становятся все более эффективными, а средства противодействия за ними не успевают. Эту проблему пытаются решить изобретатели по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

"Стартапы от Кремниевой долины до Европы и за ее пределами соревнуются в разработке дешевых и надежных систем противодействия вражеским дронам. Системы взрываются, сталкиваются, стреляют гранулами, глушат радиочастоты, излучают лазеры и даже стреляют сетками, как Человек-паук. Различные подходы отражают многогранную угрозу. Вражеские дроны бывают всех форм, размеров, скоростей и высот. Некоторые атакуют, а другие шпионят. Они летают поодиночке или роями", - говорится в публикации.

Какими бы ни были обстоятельства, нужны антидронные системы быстрого развертывания. При этом их применение в идеале должно стоить не больше, чем вражеский дрон.

Пока что большинство решений являются экспериментальными и имеют ограничения - от стоимости и дальности до надежности и потенциала масштабирования. Практика показывает, что наибольший эффект дает сочетание нескольких систем в многоуровневой системе обороны.

Свен Крук, согенеральный директор производителя дронов Quantum Systems, признался, что создать эффективную систему перехвата очень трудно. Если речь идет об автономных дронах-перехватчиках, нужно сделать их с одной стороны достаточно точными и надежными, но в то же время достаточно дешевыми для массового производства, - это вызов, который еще не преодолела ни одна компания. "В конце концов, чего вы хотите, если можете, это получить [ИИ] пилота", - говорит он.

Армии стран НАТО не наблюдают за изобретателями со стороны, а пытаются интегрировать их изобретения. К примеру, в начале октября немецкая армия поручила мюнхенской компании Tytan Technologies создать систему защиты военных баз от дронов-шпионов.

Компания, созданная в 2023 году двумя бывшими студентами Мюнхенского технического университета, уже производит полуавтономный перехватчик, похожий на небольшой самолет. Этот перехватчик уже проходит испытания в боевых условиях в Украине, сообщил представитель компании Tytan Макс Эндерс.

Как писал УНИАН, в Британии завершили испытания новой многоцелевой ракеты "Мартлет", способной уничтожать беспилотные летательные аппараты, малые беспилотные лодки со взрывчаткой и ударные вертолеты. Сверхзвуковая ракета весом 13 кг уже применяется в армии и Королевской морской пехоте и теперь интегрирована для запуска с вертолетов Wildcat королевского флота.

Также мы рассказывали, что российский агрессор продолжает развивать технологию морских дронов. В Сети появилось видео уничтожения такого дрона у украинских берегов.

