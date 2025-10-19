Новые ракеты Wildcat "Мартлет" усиливают британский флот в борьбе с дронами и беспилотными угрозами на море и в воздухе.

Королевский флот Великобритании завершил серию испытаний новой многоцелевой ракеты "Мартлет", способной уничтожать беспилотные летательные аппараты, малые беспилотные лодки со взрывчаткой и ударные вертолеты, пишет The Telegraph.

Ракета весом 13 кг, которая движется со скоростью 1,5 раза быстрее звука, уже применяется в армии и Королевской морской пехоте и теперь интегрирована для запуска с вертолетов Wildcat ВМС. Руководители оборонных ведомств утверждают, что это делает Wildcats "более смертоносными".

Вооруженная система уже продемонстрировала эффективность в Украине, куда Великобритания передала сотни ракет, а также планируется поставка в Индию в рамках оборонной сделки на 440 миллионов долларов.

Видео дня

Дроны стали неотъемлемой частью современного поля боя, нанося до 80% потерь в боях из-за дешевых беспилотников, способных сбрасывать бомбы или взрывные устройства. "Мартлет" призван усилить оборону от таких угроз.

Ракета была испытана у побережья Уэльса и во французском Средиземноморье во время учений НАТО Wildfire, сбив цели как на море, так и в воздухе, включая быстроходный дрон "Альбас". Лейтенант-командир Райдиан Эдвардс описал уничтожение дрона как "попытку убить муху лазерной стрелой".

Ракеты располагаются в капсулах под крыльями Wildcat и наводятся экипажем вертолета. Командующий морскими силами Wildcat Эндрю Хендерсон отметил, что испытания "расширили границы боевых возможностей".

Министр обороны Люк Поллард назвал "Мартлет" значительным шагом вперед для британской военной мощи:

"Ее точность против воздушных и наземных угроз демонстрирует передовые технологии и тактическое мастерство Королевского флота".

Британия готовит новое оружие

Как сообщал УНИАН, Украина и Великобритания планируют совместно изготавливать дроны-перехватчикидля борьбы с роями беспилотников типа "Шахед", которые ежедневно запускает Россия по гражданской и энергетической инфраструктуре нашей страны.

Производство дронов-перехватчиков сначала будет расположено в Великобритании и организовано достаточно гибко, чтобы реагировать на меняющиеся потребности на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: