Британия выделяет на подготовку 130 миллионов долларов.

Великобритания определила, какие военные подразделения она может отправить в Украину, и готова оперативно перебросить войска в случае успеха мирных переговоров, пишет Bloomberg.

Министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания обновила свои планы отправки войск в Украину в рамках так называемой "Коалиции желающих" - группы стран во главе с Великобританией и Францией, поддерживающих Украину. Командование вооружённых сил определило, какой контингент будет направлен и где будут располагаться их штабы.

По его словам, планы будут окончательно согласованы с другими членами коалиции с учетом потребностей Украины и скорректированы в зависимости от условий любого мирного соглашения.

"Эти планы означают, что, когда наступит мир, мы будем готовы", — сказал Хили, добавив, что планы включают возможность ввода "британских войск в Украину для обеспечения этого мира в долгосрочной перспективе".

При этом он добавил, что Британия готовится потратить более 100 миллионов фунтов стерлингов (130 миллионов долларов США) на покрытие первоначальных расходов на отправку своих войск в Украину.

Планы включают:

создание координационной группы подруководством британского офицера:

предоставление экспертов по логистике, вооружению и обучению для украинских военных

патрулирование воздушного пространства, что позволит возобновить нормальное международное авиасообщение.

расширение состава оперативной группы в Черном море для разминирования и обеспечения безопасности морских путей в украинские порты и из них.

Стоит отметить, что в мирном плане США одним из пунктов является требование не размещать войска НАТО в Украине.

Мирный план США

Ранее СМИ писали, что США требуют от Зеленского согласиться на мирное соглашение "до Дня благодарения", то есть 27 ноября. Уже в конце месяца Штаты хотят представить соглашение Москве и завершить весь процесс до начала декабря.

В свою очередь WSJ сообщало, что европейские лидеры работают над собственным встречным предложением о том, как закончить войну, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который более выгоден для Киева.

