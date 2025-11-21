Мир должен быть справедливым: в Великобритании заверили в продолжении поддержки Украины

Британия разделяет стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне РФ против Украины.

Только украинский народ должен сам решать свое будущее. А Россия могла бы прекратить войну уже сейчас. Об этом заявил представитель офиса премьера Великобритании, пишет The Guardian.

Представитель высказал это мнение в ответ на сообщения о том, что США и Россия разработали "мирный план". План, согласно некоторым сообщениям, будет предусматривать, что Украина должна уступить территорию и ограничить численность своей армии.

Комментируя информацию о "мирном плане" США, он подчеркнул, что Великобритания разделяет стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне РФ против Украины.

По его словам, Россия могла бы сделать это завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение, но вместо этого продолжает посылать шквал ракет и беспилотников на Украину, разрушая жизни невинных украинцев, включая детей и стариков.

"Мы приветствуем все усилия, направленные на обеспечение справедливого и прочного мира для Украины. Мы неоднократно четко заявляли, что только украинский народ может определить свое будущее. Между тем мы будем продолжать поддерживать Украину и помогать обеспечить ее военным оборудованием и ресурсами, необходимыми для защиты от такой продолжающейся агрессии", - подчеркнул представитель офиса премьера Великобритании.

Как США предложили Украине торговать с Россией

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Вэнс, рассказывая о мирных усилиях президента США, заявил, что Трамп "не тот человек, который понимает насилие на глубинном уровне". По словам Вэнса, Трамп "хочет спасать жизни" и видеть мир, "где люди торгуют между собой", а не убивают друг друга.

"Это как: почему бы вам не прекратить убивать и не начать торговать между собой? Почему Россия и Украина убивают друг друга. Почему бы им на самом деле не заняться торговлей друг с другом, путешествовать между двумя странами, заниматься каким-то культурным обменом?" - заявил вице-президент США.

