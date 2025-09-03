Еще полгода назад Джонсон был среди публичных защитников нового президента США.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разочарован президентом США Дональдом Трампом, сторонником которого он был много лет. Все из-за его бестолковой политики в отношении российско-украинской войны. Об этом пишет GBNews.

Издание отмечает, что еще полгода назад, когда Трамп шокировал Европу неожиданным телефонным звонком Путину (которым он нарушил трехлетнюю изоляцию российского диктатора), Джонсон защищал своего американского приятеля, сравнивая европейских лидеров с "безголовой курицей", которая не имеет четкого плана действий, а только хаотично бегает.

Однако свидание Трампа с Путиным на Аляске, похоже, заставило Джонсона пересмотреть свое отношение к действующему американскому президенту. Он в частности недоволен тем, как Трамп пытается играть роль посредника между двумя якобы одинаковыми сторонами конфликта.

"Я понимаю разочарование людей относительно того морального эквивалента, который Белый дом проводит между Россией и Украиной. Меня возмущает слышать такое. Мы знаем, кто прав. Это черное и белое. Это противостояние добра и зла. Украина - абсолютно невинная сторона, которая пострадала. Мы все знаем, что было, честно говоря, отвратительно смотреть, как Путина вот так приветствуют в Америке", - признается Джонсон.

Вместе с тем бывший британский премьер пытается искать хоть какой-то позитив в действиях Трампа. Он в частности напоминает, что в последнее время президент США прекратил сопротивляться идее предоставления Украине послевоенных гарантий безопасности.

Джонсон также высоко оценивает торговые тарифы для Индии, которые Трамп ввел якобы за покупку российской нефти. (Хотя инсайдеры Белого дома и аналитики уже говорили, что на самом деле эти тарифы являются следствием личной ссоры Трампа с индийским премьером Моди, а российская нефть стала лишь поводом).

Как писал УНИАН, в июле Борис Джонсон выразил разочарование тем, что британское общество потеряло интерес к войне в Украине и вспоминает о ней лишь эпизодически. Его в частности удивило, что британцы значительно больше интересуются войной Израиля и ХАМАС, хотя ни первый, ни второй не представляют для Британии такой угрозы, как Россия.

Он также высказал мнение, что действующее британское правительство делает недостаточно для поддержки Украины. Джонсон убежден, что Британия потеряла лидерство в коалиции друзей Украины.

