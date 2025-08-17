Это был самый тошнотворный эпизод во всей позорной истории международной дипломатии, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о прошедшем саммите на Аляске.
"Тошно было видеть, как Путина принимают на американской земле. Блевотно было видеть, как его встречали аплодисментами на красной дорожке. Тошнотворно было смотреть на его сморщенную ухмылку в стиле Голлума, когда он стал одним из немногих мировых лидеров, кого пригласили прокатиться на заднем сиденье президентского лимузина", - подчеркнул политик в своем материале для The Daily Mail.
Также Джонсон добавил, что ему было сложно слушать, как кремлевский диктатор пытается одновременно и польстить, и тонко унизить Дональда Трампа. Украинцы не едины в этом. В частности, экс-премьер предложил представить, каково за этим было наблюдать украинским военным, которые находятся в окопах под Покровском. Особенно, когда американский президент называл Путина "боссом".
"Это был омерзительный момент, потому что Путин — военный преступник, чьи бесконечные ложь, лицемерие и агрессия абсолютно сопоставимы с Гитлером", - добавил он и подчеркнул, что исключительно на руках бункерного деда кровь каждого погибшего украинца и россиянина.
"И все же, как и многие самые отвратительные эпизоды дипломатии в истории, эта встреча была одновременно и оправданной, и даже необходимой", - заявил Джонсон. Трамп, по его словам, поступил правильно. Во-первых, за этой встречей украинцы наблюдали с надеждой, вдруг американский лидер смог бы найти решение, которое положило бы конец войне. Во-вторых, Трамп лицом к лицу столкнулся с реальностью.
Ранее УНИАН сообщал, что отношение британцев к Украине изменилось и это огорчает бывшего премьер-министра. "Британия продолжает играть очень важную роль в этом вопросе. Но если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы не совсем на той лидерской, идейной роли, в которой были раньше", - сказал Джонсон.
Кроме того, еще в конце апреля, экс-премьер-министр Великобритании жестко "прошелся" по мирному плану Трампа, который, в частности, предусматривал признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.