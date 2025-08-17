Бывший британский премьер-министр рассказал, что ему противно было наблюдать за происходящим на Аляске. Однако это, по его словам, было "оправдано".

Это был самый тошнотворный эпизод во всей позорной истории международной дипломатии, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о прошедшем саммите на Аляске.

"Тошно было видеть, как Путина принимают на американской земле. Блевотно было видеть, как его встречали аплодисментами на красной дорожке. Тошнотворно было смотреть на его сморщенную ухмылку в стиле Голлума, когда он стал одним из немногих мировых лидеров, кого пригласили прокатиться на заднем сиденье президентского лимузина", - подчеркнул политик в своем материале для The Daily Mail.

Также Джонсон добавил, что ему было сложно слушать, как кремлевский диктатор пытается одновременно и польстить, и тонко унизить Дональда Трампа. Украинцы не едины в этом. В частности, экс-премьер предложил представить, каково за этим было наблюдать украинским военным, которые находятся в окопах под Покровском. Особенно, когда американский президент называл Путина "боссом".

"Это был омерзительный момент, потому что Путин — военный преступник, чьи бесконечные ложь, лицемерие и агрессия абсолютно сопоставимы с Гитлером", - добавил он и подчеркнул, что исключительно на руках бункерного деда кровь каждого погибшего украинца и россиянина.

"И все же, как и многие самые отвратительные эпизоды дипломатии в истории, эта встреча была одновременно и оправданной, и даже необходимой", - заявил Джонсон. Трамп, по его словам, поступил правильно. Во-первых, за этой встречей украинцы наблюдали с надеждой, вдруг американский лидер смог бы найти решение, которое положило бы конец войне. Во-вторых, Трамп лицом к лицу столкнулся с реальностью.

Ранее УНИАН сообщал, что отношение британцев к Украине изменилось и это огорчает бывшего премьер-министра. "Британия продолжает играть очень важную роль в этом вопросе. Но если вы поговорите с некоторыми моими украинскими друзьями, они скажут, что, возможно, мы не совсем на той лидерской, идейной роли, в которой были раньше", - сказал Джонсон.

Кроме того, еще в конце апреля, экс-премьер-министр Великобритании жестко "прошелся" по мирному плану Трампа, который, в частности, предусматривал признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

