'Коалиция желающих' в Париже обсудит укрепление ПВО Украины, – Euronews

По меньшей мере 25 глав государств и правительств соберутся в понедельник, 13 июля, в Париже, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины.

Франция готовится к проведению встречи "Коалиции желающих" накануне предстоящих в этом году торжеств по случаю 14 июля – Дня взятия Бастилии, сообщает Euronews.

Издание сообщило, что по меньшей мере 25 глав государств и правительств должны собраться в понедельник, 13 июля, в Париже, чтобы обсудить вопросы поддержки Украины.

Эта коалиция, созданная в Париже и возглавляемая совместно с Великобританией, на сегодняшний день расширилась до 37 стран, которые проводят встречи как очно, так и в формате видеоконференций. Два новых члена – Молдова и Северная Македония – впервые примут участие в заседании в понедельник.

Видео дня

Отмечается, что союзники будут стремиться "укрепить" обновленное чувство единства и сотрудничества в поддержку Украины, которое было подтверждено на недавнем саммите G7 в Эвиане и на саммите НАТО в Анкаре, где союзники обязалисьобязались предоставить Киеву военную помощь на сумму 70 млрд евро до 2026 года.

По словам советника президента Франции Эммануэля Макрона, цель состоит в том, чтобы продемонстрировать, что западные союзники продолжают поддерживать Украину и что Москва не может рассчитывать на "усталость от войны".

В статье говорится, что лидеры коалиции сосредоточатся на сотрудничестве в области противовоздушной обороны, в частности на недавно объявленных планах США по лицензионному производству ракет Patriot в Украине. Они также обсудят вопрос создания системы противоракетной обороны.

Что касается гарантий безопасности для Украины в случае гипотетического прекращения огня, во Франции заявляют, что планы по развертыванию многонациональных сил, размещенных подальше от линии фронта, "готовы".

Однако, учитывая, что перспектива прекращения боевых действий по-прежнему представляется отдаленной, эти планы могут измениться.

"Помимо присутствия войск на местах, эти гарантии будут основываться на "юридически обязывающих" двусторонних соглашениях и на участии США в мониторинге перемирия", – отмечает издание.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский пробудет в Париже два дня – в понедельник и вторник.

Примечательно, что встреча запланирована накануне ежегодных торжеств по случаю Дня взятия Бастилии во Франции.

В Елисейском дворце сообщили, что в этом году в параде примут участие почти 6 800 военнослужащих, что на 15% больше, чем в прошлом году. Более того, количество транспортных средств и самолетов, которые примут участие в параде, увеличится на 30%.

Издание добавило, что в параде примут участие почти 500 военнослужащих, представляющих страны "Коалиции добровольцев".

В воздушной части парада примет участие авиагруппа "Патруль де Франс" вместе с двумя истребителями Mirage, которыми будут управлять украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции.

Саммит НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, увеличилось количество голосов, открыто выступающих за вступление Украины в НАТО. Зеленский пояснил, что это произошло по двум причинам. Во-первых, это высокий уровень украинского оборонно-промышленного комплекса. Вторая причина – боеспособная армия. По словам Зеленского, в НАТО признали, что обороноспособность Альянса с Украиной только выиграет.

Также мы писали, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приоритеты НАТО остаются неизменными, в частности, милитаризация европейского континента и военная поддержка Украины. Захарова назвала такие решения "безответственными". По её словам, они приведут к катастрофе. Пресс-секретарь МИД РФ подчеркнула наличие напряжённости между США и Европой и добавила, что Америка разочарована в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: