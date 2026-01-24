Поставщик снарядов Украине стал самым богатым в мире бизнесменом в сфере ВПК, - Bloomberg

Чешская компания Czechoslovak Group испытала наибольший спрос на оружие со времен окончания холодной войны во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Состояние владельца пражской компании Czechoslovak Group AS Михала Стрнада выросло до 37 млрд долларов или примерно 10% чешской экономики. Это произошло после того, как акции оборонной компании этого магната резко выросли во время дебюта на бирже. Об этом сообщает Bloomberg.

"33-летний владелец пражской компании Czechoslovak Group AS почти удвоил свое состояние за одну ночь после того, как акции компании взлетели примерно на 28% по состоянию на 9 утра в Амстердаме. Компания и ее владелец привлекли 3,3 миллиарда евро в ходе первичного публичного размещения акций по цене 25 евро за акцию", - объяснили в материале.

По информации Bloomberg Billionaires Index, Стрнад, который унаследовал компанию после того, как его отец передал ему право собственности в 2018 году, имеет чистый капитал в размере 36,9 млрд долларов.

В издании напомнили, что Czechoslovak Group испытала наибольший спрос на оружие со времен окончания холодной войны после того, как почти четыре года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Она (компания - УНИАН) является одним из ключевых поставщиков боеприпасов и бронированных транспортных средств в Украину и стремится воспользоваться ростом акций оборонных компаний на фоне опасений Европы, что США могут отказаться от своей роли гаранта безопасности. Глобальная геополитическая нестабильность, начиная от требований США в отношении Гренландии и заканчивая отстранением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, также способствует росту спроса на оборонную продукцию", - подчеркнули в публикации.

В то же время Стрнад отметил, что планирует использовать средства, полученные от сделки, для своего семейного офиса, который будет инвестировать в компании, не связанные с оборонной отраслью.

"У меня есть команда, готовая к этому, мы не начинаем с нуля, но это будет отличным толчком для них. У нас есть десятки возможностей, которые мы отслеживаем или над которыми работаем", - отметил он Bloomberg News на Амстердамской фондовой бирже в пятницу.

Как сообщает Bloomberg Billionaires Index, Стрнад является самым богатым магнатом в сфере обороны в мире. Также он занимает третье место среди самых богатых людей мира в возрасте до 40 лет, уступая наследнику Walmart Inc. Лукасу Уолтону, чье состояние составляет около 49 миллиардов долларов, и наследнику Red Bull Марку Матешицу, чье состояние составляет 38,4 миллиарда долларов.

"Стрнад выделяется как редкий промышленный миллиардер в эпоху, в которой доминируют многие технологические и искусственные интеллектуальные состояния. CSG начала торговать советским военным материалом под руководством его отца три десятилетия назад. Михал еще учился в начальной школе, когда начал изучать внутреннюю работу компании своего отца, которая производила бронированные автомобили. В возрасте 21 года он стал генеральным директором, а через пять лет - ее владельцем", - добавили в издании.

Стрнад расширил компанию, которая производит боеприпасы малого и крупного калибра, боевые машины, а также военные и гражданские грузовики, экспортируя свою продукцию в около 70 стран. Известно, что эта компания имеет более 14 тысяч сотрудников в Европе, США и Индии.

"Он обладает чрезвычайно широким пониманием вещей. Я не припомню ни одного случая, когда он сказал, что ему нужно что-то проверить, проконсультироваться или вернуться к этому позже", - рассказывал министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

Оружие для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Сейчас Киев имеет уже девять таких пусковых установок.

Как отметил генеральный директор компании Diehl Defence Гельмут Раух, такой заказ имеет целью улучшить защиту критической инфраструктуры и районов, расположенных вблизи фронта.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о военной помощи Украине. Он отметил, что Киев нуждается в военной поддержке от стран Запада, в том числе в перехватчиках для сил ПВО.

"Соединенные Штаты готовы поставлять Украине столько военного оборудования, сколько нужно, особенно эти перехватчики, за которые платят европейцы и канадцы. Мы должны поддерживать этот поток, обеспечивая, чтобы он продолжался и чтобы мы не теряли из виду эту главную тему, которая касается борьбы с россиянами. Украинцы это делают. Им нужна наша поддержка. Речь идет также о нашей коллективной безопасности. Вот что стоит на кону", - предупредил Рютте.

