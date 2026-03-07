Массовая миграция и крах экономик Залива: эксперт о скрытых угрозах войны в Иране, - The Times

Невозможность экспорта энергоресурсов и постоянные атаки Ирана могут привести к массовой миграции экспатов, а также экологическим проблемам.

Операция Израиля и США против Ирана заставила Катар прекратить работу важнейшего энергетического объекта - комплекса Рас-Лаффан. И хотя цены на газ взлетели вверх, но это далеко не единственная проблема, с которой столкнется мир и соседние с Ираном страны. В своем материале для The Times Эд Конвей, руководитель Национального института экономических и социальных исследований, рассматривает и другие риски.

Эксперт объясняет, что ни одно другое месторождение в мире не дает столько чистой энергии, как Рас-Лаффан, который перерабатывает газ из гигантского Северного месторождения. Его остановка - это удар в самое сердце мировой энергетики. В целом, проблема экспорта энергоресурсов заставляет весь механизм ломаться.

Две "бомбы" под экономику Залива

Если европейцы готовятся к инфляции, то страны Персидского залива столкнулись с прямой экзистенциальной угрозой. Их экономическая модель может просто развалиться из-за двух глобальных, но не всем понятных проблем.

Видео дня

Во-первых, пишет экономист, нефтяные месторождения невозможно просто выключить, как кран на кухне. Сырая нефть вырывается из-под земли под огромным давлением и ей нужен выход.

Обычно этот выход - танкеры, идущие через Ормузский пролив. Но если пролив закрыт, нефти некуда деваться, а трубопроводов для таких объемов не существует. Сырье начнет заполнять хранилища, и когда они переполнятся, добычу придется остановить. Это катастрофа для Ирака и Кувейта. Министр энергетики Катара прямо заявил в пятницу: эта война может "разрушить экономику мира", отмечает Конвей.

А еще есть очень важный и болезненный для стран Персидского залива человеческий фактор. Экономическое чудо региона - Дубай, Катар, Бахрейн - построено на труде экспатов (заробитчан, – ред.). Их заманили низкими налогами и высокими зарплатами.

По данным Всемирного банка, 77% населения Катара - не коренные жители. В ОАЭ этот показатель составляет 74%, в Кувейте - 67%. Это абсолютный мировой рекорд, и такого нет больше нигде в мире. Теперь возникает вопрос, пишет эксперт: что произойдет, если эти люди решат, что жить под иранскими обстрелами - слишком высокая цена и нужно эвакуироваться домой? Экономика региона просто остановится, ведь она держится на экспатах, заключает Конвей.

Вода, еда и глобальная шахматная доска

Кроме того, по мнению экономиста, ситуация может стать еще страшнее. Что будет, если Иран начнет целиться по опреснительным заводам? Именно они обеспечивают регион питьевой водой. Что будет, когда закончатся запасы в зернохранилищах, а новые корабли с продовольствием не смогут пройти через Ормузский пролив? Это уже не экономика, а гуманитарный кризис.

Однако, если война будет короткой, а пролив откроют через несколько недель, то последствия будут управляемыми. Да, счета вырастут, инфляция ударит по всем, но для стран Залива даже несколько недель блокады могут стать фатальными, отмечает эксперт.

Также он акцентирует, что в этом кризисе есть и те, кто будет в выигрыше. Это страны-экспортеры, которые не зависят от Ормузского пролива. В первую очередь, это Россия и, как ни странно, Америка. За последние годы США стали крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Теперь, благодаря действиям администрации Трампа, американские газовые компании могут заработать на этом кризисе баснословные деньги.

Война в Иране и цены на газ: какова ситуация

За последние дни цены на природный газ в Украине ощутили значительное повышение - на 20%. Стоимость одной тысячи кубометров газа (с учетом НДС) достигла 27 800 гривен.

ЕС сталкивается с трудностями в обеспечении поставок газа. Один из танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), который направлялся в Европу, изменил направление движения, отправившись в Азию на фоне резкого роста цен.

РФ рассматривает возможность прекращения поставок газа в Европейский Союз. Москва ведет переговоры с другими странами-покупателями.

Вас также могут заинтересовать новости: