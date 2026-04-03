Зеленский рассказал о работе украинской команды в странах Ближнего Востока

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 2 апреля.

"Прежде всего, наши экспертные группы находятся там для того, чтобы проанализировать, что происходит в той или иной стране, – на каком уровне их защита, какие изменения необходимы, что может ее усилить", – сказал он.

"Мы говорим: "Должна быть система, вот эти объекты должны быть защищены". Они говорят: "Наши приоритеты такие". Мы им говорим: "После этого будут атаковать вот это, вот это и вот это. То есть давайте их защищать". Защищать физически, потому что не хватит ПВО. Как физически защищать, как построить логистику и т.д. – это уже другая экспертиза. Поэтому сейчас мы перешли от первой части экспертизы ко второй. Есть план. Мы говорим о системной работе, поэтому мы пошли на десятилетнее сотрудничество", – пояснил президент.

И в этом сотрудничестве, как подчеркнул Зеленский, мы говорим об объеме денег, которые нам нужны и которые они согласились платить.

"Мы можем менять компании, которые в этом объеме. Например, у нас есть страна, где мы договорились о морских дронах. Но они же не будут все 10 лет покупать у нас морские дроны. Есть возможность менять направления. И это нормально, мы гибкие в этом вопросе. Далее после экспертизы будут тренировки. Мы можем перейти к этому процессу. Все очень хотят. Есть два формата. Они приедут к нам, будут тренироваться. В любом случае в какой-то момент люди захотят, чтобы у них была своя база. Они об этом говорят, и это нормально. Поэтому будут ли наши инструкторы потом там? Будут. Но все будет зависеть от войны в Украине. Потому что наш главный приоритет – закончить войну у нас", – рассказал он.

Кроме того, президент прокомментировал информацию, появившуюся в FT о позиции Трампа относительно разблокирования Ормузского пролива.

"На все сигналы, которые мы получали, мы реагировали. Первый сигнал – помочь защите на территории Ближнего Востока. Его мы получили от американской стороны. Мы отреагировали сразу, отправив соответствующую группу экспертов. Дальше были еще сигналы. В каждую группу вошло 40-50 человек. Нам за это очень благодарны в каждой стране. В целом, я считаю, мы изменили отношение Ближнего Востока и региона Персидского залива к Украине на много лет вперед. То, что мы сделали, очень важно. Это историческое изменение отношения к нашему государству и людям", – поделился глава государства.

Ситуация на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что следующими двумя целями Америки в Иране будут мосты и электростанции.

Эти комментарии прозвучали после того, как Трамп в своей речи в среду вечером заявил, что американские войска вскоре "завершат работу" и что "основные стратегические цели приближаются к завершению". Он также пообещал нанести Ирану "чрезвычайно сильный удар в течение следующих двух-трех недель" и вернуть его "в каменный век".

В то же время представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари заявил, что у Ирана есть секретные склады оружия и боеприпасов, до которых США и Израиль не смогут добраться.

