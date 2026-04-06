Иран и США получили план по немедленному прекращению огня, – Reuters

Иран и Соединенные Штаты получили план прекращения военных действий, который может вступить в силу в понедельник и восстановить доступ к Ормузскому проливу. Об этом сообщил в понедельник источник, знакомый с предложениями, пишет Reuters.

По словам источника, Пакистан разработал и обменялся с Ираном и США рамочным соглашением о прекращении военных действий в течение ночи, обозначив двухуровневый подход с немедленным прекращением огня и последующим заключением всеобъемлющего соглашения.

"Все элементы необходимо согласовать сегодня", – сказал источник, добавив, что первоначальная договоренность будет структурирована как меморандум о взаимопонимании, окончательно заключенный в электронном виде через Пакистан, единственный канал связи в переговорах.

Источник сообщил Reuters, что начальник штаба армии Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, контактировал "всю ночь" с вице-президентом США Дж. Д. Венсом, специальным посланником Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Что предложил Пакистан

Согласно предложению, прекращение огня вступит в силу немедленно, что приведет к повторному открытию Ормузского пролива, и будет действовать в течение 15-20 дней для завершения более широкого урегулирования. Соглашение, которое предварительно назвали "Исламабадским соглашением", будет включать региональные рамки для пролива, а окончательные личные переговоры состоятся в Исламабаде.

Немедленного ответа от официальных лиц США и Ирана не последовало. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Тахир Андраби отказался от комментариев.

Ожидается, что окончательное соглашение будет включать обязательства Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия в обмен на ослабление санкций и размораживание активов, сообщил источник.

Два пакистанских источника сообщили, что Иран еще не взял на себя никаких обязательств, несмотря на активизацию работы гражданских и военных сил.

Другие посредники в переговорах

Как сообщал УНИАН, по данным The Wall Street Journal, Турция, Египет и Пакистан в роли посредников пока не смогли найти решение по завершению войны между Ираном и США. Тегеран отказался идти на уступки Вашингтону.

В частности, Иран не готов отказываться от своих ключевых требований. Также Иран отверг предложение США временно приостановить огонь в обмен на открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран отказался провести прямую встречу с американскими посредниками в Исламабаде (столица Пакистана) в ближайшие дни.

На фоне этого Турция и Египет начали предлагать альтернативные площадки для возможных контактов. В частности, рассматриваются возможности провести встречу в Стамбуле или Дохе.

