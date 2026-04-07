Иран передал США своё предложение из 10 пунктов по прекращению войны, – NYT

По сообщению иранских государственных СМИ, в понедельник Иран передал 10-пунктное предложение о прекращении войны с Соединенными Штатами и Израилем, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что этот план был передан Пакистаном, который выступает главным посредником в этом конфликте. Однако, судя по всему, он не сможет решить основные вопросы до истечения срока, установленного президентом Трампом на вторник вечером для новых ударов по Ирану.

Два высокопоставленных иранских чиновника, высказавшиеся на условиях анонимности, заявили, что предложение предусматривало гарантию того, что Иран больше не подвергнется нападению, прекращение израильских ударов по "Хезболле" в Ливане и отмену всех санкций.

В статье говорится, что взамен Иран отменит свою фактическую блокаду ключевого морского пути через Ормузский пролив. Кроме того, Тегеран введет сбор в размере примерно 2 миллионов долларов за каждое судно, который он будет делить с Оманом, расположенным на противоположном берегу пролива.

Поясняется, что согласно плану, Иран использует свою долю этих средств на восстановление инфраструктуры, разрушенной в результате атак США и Израиля, вместо того, чтобы требовать прямой компенсации.

"Это важное предложение. Это важный шаг. Этого недостаточно. Но это очень важный шаг", – сказал в понедельник, 6 марта, президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о последнем предложении по Ирану.

Издание отметило, что президент США Дональд Трамп угрожает бомбардировать важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как мосты и электростанции, если Иран до вечера вторника, 7 апреля, не откроет Ормузский пролив – главный канал транспортировки нефти и природного газа.

"Такой удар отразится на повседневной жизни миллионов иранцев", – отмечается в статье.

Кроме того, многие эксперты в области права отмечают, что нанесение ударов по гражданской инфраструктуре по международному праву будет считаться военным преступлением.

Ранее УНИАН сообщал, что источник, близкий к украинским спецслужбам, рассказал The Jerusalem Post, что российская разведка передала Ирану список критической энергетической инфраструктуры на территории Израиля. Отмечается, что всего в перечень вошло 55 объектов. Эта информация поможет Тегерану наносить точные удары по энергетике Израиля. Российская разведка отметила, что энергосистема Израиля характеризуется высокой изолированностью, что является ее уязвимостью.

Также мы писали, что министр обороны США Пит Хагсет заявил, что по указанию президента США Дональда Трампа будет нанесен самый большой объем ударов по Ирану с начала этой операции. Хагсет добавил, что во вторник это количество ударов будет еще больше, поэтому он посоветовал Ирану "выбирать мудро, потому что этот президент не играет". Трамп заявил, что США дают Ирану время до 20:00 по восточному времени во вторник, 7 апреля, иначе потом "у них не останется ни мостов, ни электростанций".

