Трамп нашел способ бомбить гражданские объекты Ирана без обвинений в преступлениях, - Politico

Конфликт на Ближнем Востоке выходит на новый, критический уровень.

Пентагон расширяет список энергетических объектов Ирана, по которым могут быть нанесены удары, включая те, что снабжают топливом и электроэнергией как гражданское население, так и военных. Это вероятная "лазейка" на случай, если администрацию обвинят в военных преступлениях за удары по базовой инфраструктуре.

По словам двух представителей оборонного ведомства, военные планировщики пересматривают список, пока американские и израильские самолеты ищут новые цели после пяти недель круглосуточных ударов по военным объектам, а наземные войска США стягиваются в регион. Чиновники пояснили, что статус объектов "двойного назначения" сделает их легитимными целями, пишет Politico.

Президент США Дональд Трамп оказался во все более стесненном положении: у США заканчиваются стратегически важные военные объекты для атак в Иране, в то время как режим в Тегеране душит мировую экономику блокадой Ормузского пролива – критического пути для мировой нефти. Трамп мог бы ввести наземные войска и открыть дверь для затяжной войны, которая уже непопулярна среди американской общественности. Или же он мог бы нанести удары по гражданской инфраструктуре, что является нарушением международного права, и столкнуться с обвинениями в военных преступлениях, пишет СМИ. Новый вариант, который также использует Израиль, может предложить выход из ситуации.

Дискуссии о легитимности целей

Сообщается, что в Пентагоне обсуждали, является ли такое обоснование весомым. Напряженность вращается вокруг того, где провести черту между военными и гражданскими целями, такими как опреснительные установки, которые могут считаться целями, поскольку вооруженным силам также нужна питьевая вода.

Трамп пригрозил нанести удары по инфраструктуре в ночь на среду (по киевскому времени), если иранцы не достигнут соглашения с США к 20:00 вторника по восточному времени (03:00 среды в Украине). По данным Центрального командования США, только Соединенные Штаты уже поразили более 13 000 целей в Иране.

"Работа Пентагона заключается в подготовке, чтобы предоставить главнокомандующему максимум вариантов", – заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт. Она подчеркнула, что это не означает, что президент уже принял решение. "У иранского режима есть время до 20:00 завтрашнего дня, чтобы заключить сделку с Соединенными Штатами. Если они этого не сделают, президент вернет их в каменный век, как он и обещал".

Женевская конвенция, излагающая нормы международного гуманитарного права, допускает определенную свободу действий, когда объекты используются как военными, так и гражданскими лицами.

"Прежде чем цели будут утверждены, они должны пройти оперативную юридическую проверку", – разъяснил Шон Тиммонс, бывший генеральный военный прокурор армии. Он подтвердил, что некоторая гражданская инфраструктура, если она используется военными в двойных целях, может по законам войны быть законной целью. Тиммонс признал, что опасения людей по поводу чрезмерности этих мер обоснованы, но существуют "системы сдержек и противовесов".

Другие новости о войне США и Израиля против Ирана

Ранее УНИАН сообщал, что в ЕС резко отреагировали на угрозы Трампа нанести удары по энергетике Ирана. "Иранское гражданское население является главной жертвой иранского режима. Оно также станет главной жертвой расширения военной кампании", – заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

В то же время мы рассказывали, что ближайший союзник Ирана пытается от него отгородиться. Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР до сих пор не поставляла Ирану никакого оружия или материалов.

