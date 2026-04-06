Ближайший союзник Ирана пытается от него отгородиться, - CNN

КНДР до сих пор не поставляла Ирану никакого оружия.

Северная Корея, возможно, пытается дистанцироваться от Ирана, с которым она традиционно поддерживала дружеские отношения. Об этом заявило южнокорейское разведывательное агентство, пишет CNN.

По словам южнокорейского депутата Пак Сон Вона, Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР до сих пор не поставляла Ирану никакого оружия или материалов.

Есть и другие признаки того, что Пхеньян пытается сохранить некоторую дистанцию. Так, например, он не направил соболезнования после убийства бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, и не поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением на пост нового лидера.

Видео дня

Депутат считает, что это может быть попыткой "обеспечить новое дипломатическое пространство" в преддверии ожидаемого саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в мае.

Другой депутат, Ли Сонквон, добавил, что Северная Корея, похоже, воздерживается от прямой критики Трампа в преддверии встречи.

Ранее в феврале лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на девятом съезде Трудовой партии, что "нет причин не ладить с США", сигнализируя о том, что он, похоже, корректирует свои заявления, стремясь сохранить хорошие отношения с Трампом, сказал Пак.

Национальная разведывательная служба также установила, что Северная Корея сталкивается со значительными экономическими трудностями в результате конфликта на Ближнем Востоке, включая проблемы с поставками промышленных материалов, рост цен и резкое ухудшение валютного курса.

Война США и Ирана - новости

По данным Reuters, Иран и Соединенные Штаты получили план прекращения военных действий, который может вступить в силу в понедельник и восстановить доступ к Ормузскому проливу.

В то же время WSJ пишет, что Турция, Египет и Пакистан в роли посредников пока не смогли найти решение по прекращению войны между Ираном и США. Иран не готов отказываться от своих ключевых требований и отверг предложение США временно приостановить огонь в обмен на открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран отказался провести прямую встречу с американскими посредниками в Исламабаде (столица Пакистана) в ближайшие дни.

Вас также могут заинтересовать новости: