Смогут ли США заблокировать Ормузский пролив: NYT указал на неудобный нюанс

После того, как мирные переговоры в Пакистане между США и Ираном завершились без соглашения, президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ВМС США введут блокаду Ормузского пролива. Как именно США могут заблокировать пролив, и какие препятствия могут возникнуть, объясняет The New York Times.

Как она может быть осуществлена?

Центральное командование США заявило, что американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через пролив в неиранские порты и из них.

Стороны, находящиеся в состоянии войны, могут осуществлять право "посещения и обыска", то есть останавливать и досматривать даже частные суда в водах, не являющихся нейтральными, и решать, разрешено ли им проходить, заявил Джеймс Краска, профессор международного морского права в Военно-морском колледже США и приглашенный профессор Гарвардской школы права.

Таким образом, блокада Ормузского пролива со стороны США будет означать, что любое судно, пытающееся пройти через этот водный путь, должно будет пройти обыск по требованию, и американские силы смогут определить, разрешить ли ему продолжить движение, сказал он.

Такая блокада может нанести экономический ущерб Ирану, что подорвёт его способность вести войну. Но это также может поставить в затруднительное положение страны, зависящие от иранской нефти, такие как Китай, добавил Краска.

Изменение подхода

Блокада США иранских портов, скорее всего, будет означать, что иранские суда, которые могли проходить через Ормузский пролив во время войны, больше не смогут этого делать, и что другие суда, застрявшие в порту или в море, смогут начать перевозить грузы по этому маршруту.

Однако иранские чиновники, похоже, не обеспокоены. В воскресенье в социальных сетях спикер иранского парламента и главный переговорщик страны Мохаммад Багер Галибаф написал: "Наслаждайтесь текущими ценами на бензин. С так называемой "блокадой" скоро вы будете с ностальгией вспоминать бензин по 4-5 долларов".

Каковы будут последствия для мира?

Обычно через Ормузский пролив ежедневно проходит около 150 судов. В марте, по данным S&P Global Market Intelligence, за весь месяц через этот водный путь прошло чуть более 150 судов.

"Если американская блокада судов, следующих в Иран и из Ирана, приведет к свободе судоходства для судов, следующих по этому водному пути с нефтью из стран Персидского залива, это может означать снижение цен, хотя насколько быстро это может произойти, пока неясно", - отмечает NYT.

Смогут ли США обеспечить блокаду

После того, как CENTCOM объявил, что не будет препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через Ормузский пролив в и из неиранских портов, специалисты по отслеживанию судов выразили сомнения в возможности обеспечения соблюдения блокады, указав на уловки, которые могут использовать суда, например, изменение своих идентификационных данных, чтобы избежать внимания.

"Ситуация осложнится, поскольку ряд связанных с Ираном танкеров совершают ложные заходы в порты Саудовской Аравии и Ирака с помощью подмены данных AIS", – написала компания Tanker Trackers.

Проблемы с Ормузским проливом

В субботу, 11 апреля, через Ормузский пролив прошли три супертанкера после заключения соглашения о прекращении огня между США и Ираном

В то же время NYT, ссылаясь на заявления американских чиновников, утверждает, что Иран не может полностью открыть Ормузский пролив, поскольку сам не знает, где находятся все установленные им ранее мины.

