Большинство европейцев считают США большей угрозой, чем Китай, – опрос Politico

Опрос показывает рост недоверия к Вашингтону и поддержку европейской стратегической автономии.

Новый опрос Politico Pulse среди шести основных стран ЕС показал, что США во времена Дональда Трампа воспринимаются скорее как угроза, чем как союзник.

Лишь 12% опрошенных в Польше, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии считали Америку близким союзником, в то время как 36% назвали ее угрозой. Китай в этих шести странах считали угрозой лишь 29% респондентов, свидетельствуют результаты опроса.

Наибольшее негативное отношение к США проявили в Испании – 51% опрошенных считают Вашингтон угрозой. В Италии и Бельгии этот показатель составил 46% и 42% соответственно, во Франции – 37%, в Германии – 30%. Польша стала исключением: лишь 13% респондентов рассматривают США как угрозу.

Видео дня

Поддержка стратегической автономии и коллективной обороны

Опрос также показал, что европейцы поддерживают расширение собственных оборонных возможностей. 86% опрошенных считают, что Европа должна развивать собственные вооруженные силы, причем 69% поддерживают создание совместных европейских воинских подразделений, которые будут работать вместе с национальными армиями.

В то же время готовность граждан непосредственно участвовать в военных действиях оставляет желать лучшего: лишь 19% респондентов готовы "взять оружие и воевать", если их страну атакуют. Около половины заявили, что готовы помогать в небоевых задачах, еще 16% будут поддерживать страну без участия, а 12% рассматривают возможность выезда.

Разногласия по поводу расходов и поддержки Украины

В шести странах 37% респондентов считают, что их государства тратят на оборону "примерно нужную сумму", еще 37% считают расходы недостаточными, а 22% – чрезмерными. Польша выделяет 4,8% ВВП на оборону – больше всех среди стран НАТО.

Что касается поддержки Украины, 34% респондентов считают ее недостаточной, 31% – оптимальной, а 30% – чрезмерной. Расхождения вновь проявились на национальном уровне: в Германии 45% заявили о недостаточной поддержке, в Италии 42% считали, что помощи слишком много.

Россия остается главной угрозой

Несмотря на растущее недоверие к США, Россия продолжает считаться явным врагом – 70% респондентов назвали ее угрозой.

Опрос "Европейский пульс" проведен Cluster17 для POLITICO и beBartlet с 13 по 21 марта 2026 года. В нем приняли участие 6698 европейцев из Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польши и Испании.

США и Европа – последние скандалы

Как сообщал УНИАН, на фоне войны в Иране отношения США и Европы обострились. Трамп даже угрожал выходом США из НАТО.

По данным WSJ, администрация Трампа рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по мнению американского лидера, не оказали должной поддержки США и Израилю во время войны с Ираном.

Вас также могут заинтересовать новости: