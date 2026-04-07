У Киева есть план: как Украина может разблокировать Ормузский пролив, – Euronews

Владимир Зеленский заявил о готовности помочь, но запроса от партнеров пока нет

На фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Украина заявила о готовности присоединиться к его разблокированию. Однако, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ни одна страна пока официально не обращалась к Киеву с таким запросом, пишет Euronews.

"Мы открыты для обсуждения", – подчеркнул он, комментируя возможное участие в урегулировании кризиса.

Что предлагает Украина

По словам Зеленского, ситуация в Персидском заливе напоминает опыт Украины в Черном море. Речь идет о запуске зернового коридора, который работал даже несмотря на попытки России блокировать морские пути.

Украинский подход может включать:

военные конвои для сопровождения судов;

системы перехвата дронов;

средства радиоэлектронной борьбы;

морские беспилотники для защиты.

Президент отметил, что в случае необходимости возможен даже сценарий частичного контроля над проливом – подобно тому, как это было реализовано в Черном море.

Ключевое преимущество – боевой опыт

Украина имеет уникальный опыт противодействия атакам дронов, в частности иранских типа Shahed. Именно это может стать критически важным в регионе, где угроза ударов с побережья Ирана остается высокой.

Особую роль могут сыграть украинские морские дроны, в частности Magura V5, Sea Baby и Mamay. Эти системы уже доказали свою эффективность в уничтожении крупных военных целей, в частности кораблей.

Почему это важно для мира и для Киева

Ормузский пролив – один из ключевых энергетических маршрутов мира, через который проходит значительная часть глобальных поставок нефти и газа. Его блокировка создает риски для мировой экономики.

Для Украины участие в такой операции может иметь стратегическое значение. Киев уже заключил долгосрочные соглашения со странами Персидского залива – Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

Это открывает возможности для экспорта оборонных технологий, укрепления собственной безопасности и усиления роли на международной арене.

Ормузский пролив в центре внимания

Как сообщал УНИАН, в воскресенье президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана открыть пролив, пригрозив жесткими мерами в случае отказа.

Иран заявил о готовности частично разблокировать Ормузский пролив, открыв проход для судов, перевозящих "товары первой необходимости".

