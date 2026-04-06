Танкеры с катарским топливом впервые с начала войны пытаются пересечь Ормузский пролив

Один из них сигнализирует о направлении в Китай.

Два танкера, перевозящие сжиженный природный газ из Катара, утром в понедельник направлялись к Ормузскому проливу. Их выход из Персидского залива станет первым случаем успешного экспорта для покупателей за пределами региона с начала войны.

По данным системы отслеживания судов, пишет Bloomberg, Al Daayen и Rasheeda, которые в конце февраля загрузили СПГ на заводе в Катаре, движутся на восток к входу в пролив вблизи Омана. Суда простаивали в заливе, поскольку конфликт обострялся, а Ормуз оставался преимущественно закрытым для судоходства.

Данные показывают, что Al Daayen направляется в Китай, крупнейшего покупателя СПГ Катара. Однако пункты назначения не являются окончательными, и суда могут изменить указанный порт захода в любой момент. На данный момент ни один загруженный танкер с СПГ не прошел через Ормуз с тех пор, как США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля.

Видео дня

Фактическое закрытие ключевого морского пути вблизи Ирана и Аравийского полуострова привело к блокированию поставок энергоносителей на мировые рынки, в том числе около пятой части мировых поставок СПГ. В выходные через пролив прошел танкер, который, судя по всему, не перевозил груз.

По данным аналитической компании Kpler, Катар за последние несколько недель доставил в Кувейт две партии СПГ. Эти поставки, вероятно, загружались из резервуаров Катара и не требовали прохождения через Ормуз.

Потенциальное прохождение через Ормузский пролив может стать мощным стимулом для Катара, который в прошлом году обеспечил почти пятую часть мировых поставок СПГ. Это может позволить Катару отправить больше грузов, которые уже загружены и ждут в Персидском заливе, или выгрузить топливо из хранилищ.

Иран перекрыл транзит через эту водную артерию с момента начала ударов США и Израиля, разрешив при этом проход, кроме своих, лишь избранным судам. На данный момент не известно ни об одном судне, связанном с энергетическим сектором Катара, которое бы прошло через пролив. В последние дни Тегеран, судя по всему, разрешил проход судам, связанным со странами, которые считаются близкими к США, в частности из Франции и Японии.

Блокировка Ормузского пролива - последние новости

Великобритания 2 апреля инициировала масштабные международные переговоры по разблокированию Ормузского пролива дипломатическим путем с участием 35 стран.

С 2 на 3 апреля Ормузский пролив пересек контейнеровоз, принадлежащий Франции. Это стало первым случаем прохода проливом европейского судна с начала войны с Ираном.

