Иран объявил о частичном снятии блокады Ормузского пролива

Пока неясно, коснется ли это нефтяных танкеров.

Иран заявил о готовности частично разблокировать Ормузский пролив, открыв проход для судов, перевозящих "товары первой необходимости". Об этом пишет CNN со ссылкой на иранские СМИ.

В частности, сообщается, что глава портовой и морской администрации Ирана Хуман Фатхи получил документ, который "предоставляет разрешение на транзит судов, перевозящих товары первой необходимости, особенно основные товары и средства для скота, через Ормузский пролив".

По словам иранского чиновника, разрешение касается "судов, следующих в иранские порты или в настоящее время работающих в регионе".

Однако, как отмечает CNN, пока остается неясным, какие именно товары Иран считает "первой необходимости", и касается ли это ослабление судов из стран, которые Тегеран считает враждебными.

Ситуация в Персидском заливе

Как писал УНИАН, Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана. В своем посте в соцсети президент США пригрозил "обрушить ад" на Иран, если тот не откроет Ормузский пролив в течение следующих 48 часов.

Также мы писали, что сбивание Ираном сразу двух американских самолетов за один день значительно повышает цену войны для США. Это событие стало резонансным сигналом о том, что Тегеран сохраняет способность наносить потери США, несмотря на их превосходство в воздухе. Аналитики считают это частью стратегии Ирана – не победить, а затянуть войну и подорвать уверенность противника.

Вас также могут заинтересовать новости: