Часть оккупированного Крыма осталась без света: названа причина

В настоящее время на оккупированной территории ведутся аварийно-восстановительные работы.

Во временно оккупированном Крыму в связи с технологическими сбоями в электросетях без электричества остались потребители в нескольких городах, а также районах полуострова, сообщил "Крымэнергоинформ".

"Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно в течение суток электроснабжение будет восстановлено", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что отключения затронули городские округа Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой, а также Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы.

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Ситуация в Крыму – последние новости

21 июня гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что во временно оккупированном Крыму после атак дронов возникли проблемы с электроснабжением. Тогда часть полуострова осталась без электроэнергии.

Тогда сообщалось, что "Севастопольэнерго" публиковало графики отключений света в некоторых населенных пунктах полуострова. Кроме того, местные жители сообщали в соцсетях, что электричество пропало в Алуште, Армянске, Красноперекопске и Джанкое.

21 июня стало известно о продолжении проблем с топливом в Севастополе. "Власти" временно оккупированного Крыма были вынуждены даже отменить выдачу топлива по QR-кодам на автозаправочных станциях "ТЕС".

В ночь на 19 июня Силы беспилотных систем нанесли удары по объектам Глебовского подземного газохранилища вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове во временно оккупированном Крыму.

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