НАТО не пригласило Грузию на саммит НАТО, что вызвало дискуссию в стране, – Euronews

Грузия впервые не фигурировала ни в официальной программе саммита, ни на сопутствующих форумах.

Правительство Грузии сталкивается с обвинениями в международной изоляции после того, как его не пригласили на саммит НАТО в Турции. Это первый случай, когда ключевого партнера исключили из повестки дня альянса, сообщает Euronews.

Издание сообщило, что в политических кругах и гражданском обществе Грузии вновь разгорелась дискуссия о том, почему правительство страны в очередной раз не пригласили на саммит НАТО в Турции и на региональные мероприятия по вопросам политики и безопасности, что может свидетельствовать о политической изоляции Тбилиси.

Отмечается, что, как и во время предыдущих саммитов, страны-партнеры НАТО, такие как Катар, ОАЭ, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, а также Украина, были приглашены в Анкару для участия в мероприятиях, посвященных региональной безопасности, тогда как бывший ключевой партнер НАТО – Грузия – впервые не фигурировала ни в официальной программе саммита, ни на сопутствующих форумах.

Видео дня

"В течение последнего десятилетия Грузия последовательно провозглашала свой курс на ЕС и НАТО в качестве национальных стратегий, но на этот раз Тбилиси отсутствовал в повестке дня альянса, что вызвало в Грузии политическую дискуссию о том, утратила ли страна своё политическое влияние или актуальность", – говорится в статье.

Издание отметило, что представители правящей партии Грузии заявили, что саммит в Анкаре не предусматривал таких встреч, в которых Грузия участвовала ранее, и отвергли обвинения в политической изоляции.

"У нас нет никаких возражений против участия в саммите, спросите у организаторов, почему мы там не представлены", – заявил журналистам депутат от партии "Грузинская мечта" Иракли Кирцхалия.

Министерство иностранных дел Грузии ответило, что министр иностранных дел Мака Бочоришвили намеревалась принять участие в отдельном мероприятии в Турции под названием "Союзники в Анкаре", но это мероприятие было частью Мюнхенской конференции по безопасности, которая, как отмечали критики, не имела никакой связи с саммитом НАТО.

Добавляется, что представитель оппозиционной партии "Лело" Григол Гегелия заявил, что впервые в истории Грузии страна не представлена на самом саммите НАТО.

Издание отметило, что президент Грузии Михаил Кавелашвили отправился в Тегеран, чтобы вместе с небольшой группой других региональных лидеров принять участие в похоронах покойного аятоллы Али Хаменеи.

Грузинский политический аналитик Паата Закарейшвили заявил, что отсутствие приглашения Грузии на региональные дебаты НАТО по вопросам безопасности свидетельствует о том, что он назвал потерей доверия со стороны партнеров Грузии.

"Грузию игнорируют. Существует мнение, что лучше не поддерживать с ней отношений, поскольку никто не знает, какую информацию Грузия может передать России. Грузию считают ненадежным, уязвимым и "токсичным" государством", – пояснил он.

Закареишвили указал, что Грузия – это страна, стремящаяся вступить в НАТО. Ранее Грузия и Украина двигались к членству в НАТО, поэтому, по его мнению, она должна была присутствовать на этом саммите.

Между тем бывший посол Грузии в НАТО Леван Долидзе заявил, что "Грузия сейчас фактически находится в состоянии конфронтации со своими бывшими стратегическими партнерами, что, несомненно, сказывается на отношениях страны с НАТО и ЕС", поскольку "внешняя политика, приводящая к международной изоляции, наносит значительный ущерб национальным интересам нашей страны".

В конце 2025 года премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе подчеркнул в интервью Euronews, что путь Грузии к членству в ЕС "остаётся стабильным и необратимым", а цель присоединения к блоку из 27 членов к 2030 году является "реалистичной и достижимой", несмотря на напряжённые отношения между Тбилиси и Брюсселем после того, как обе стороны приостановили переговоры о вступлении этой южнокавказской страны в ЕС.

Саммит НАТО в Турции: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер и другие руководители правительства получили в подарок от президента Турции именной револьвер и шесть патронов в память о недавнем саммите НАТО в Анкаре. По имеющимся данным, премьер-министр Бельгии узнал о содержимом подарка только после приземления на военном аэродроме в Мельсбруке. По информации журналистов, политик, обнаружив револьвер, оставил его в полиции аэропорта, где его хранили в сейфе для оружия.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что число голосов, открыто выступающих за вступление Украины в НАТО, возросло. Зеленский пояснил, что на это есть две причины. Первая – высокий уровень украинского оборонно-промышленного комплекса, а вторая – наличие боеспособной армии. По словам Зеленского, все признают, что украинский оборонно-промышленный комплекс находится на уровне НАТО. Он добавил, что украинскую армию и технологические компании уважают все. Поэтому в НАТО хотели бы укрепить свои позиции за счет Украины.