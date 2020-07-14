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Уличный художник Бэнкси разрисовал вагон метро крысами с масками (фото, видео)

22:08, 14 июля 2020
Мир
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Бэнкси разрисовал вагон метро / Фото скриншот

Ролик, на котором можно увидеть процесс создания рисунков, опубликован на странице художника в Instagram и подписан словами "If you donʼt mask — you donʼt get".

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В видео Бэнкси одет как работник, который проводит дезинфекцию вагонов во время пандемии. Кстати, его новые рисунки также посвящены коронавирусу. Он нарисовал несколько крыс - одна из них кашляет или чихает, еще две - спускаются на масках, как на парашютах, еще одна - запуталась в маске, а еще одна - держит в лапках санитайзер.

. . If you don’t mask - you don’t get.

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Как сообщал ранее УНИАН, британский художник Бэнкси удивил новой работой, посвященной медикам, которые борются с вирусом. Рисунок разместил в фойе госпиталя Саутгемптона.

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