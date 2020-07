Уличный художник Бэнкси разрисовал вагон метро крысами с масками (фото, видео)

Его новые рисунки посвящены коронавирусу.

Загадочный уличный художник Бэнкси создал новые работы в вагоне поезда лондонского метрополитена.

Ролик, на котором можно увидеть процесс создания рисунков, опубликован на странице художника в Instagram и подписан словами "If you donʼt mask — you donʼt get".

В видео Бэнкси одет как работник, который проводит дезинфекцию вагонов во время пандемии. Кстати, его новые рисунки также посвящены коронавирусу. Он нарисовал несколько крыс - одна из них кашляет или чихает, еще две - спускаются на масках, как на парашютах, еще одна - запуталась в маске, а еще одна - держит в лапках санитайзер.

Как сообщал ранее УНИАН, британский художник Бэнкси удивил новой работой, посвященной медикам, которые борются с вирусом. Рисунок разместил в фойе госпиталя Саутгемптона.

