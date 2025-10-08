По словам Белла, сейчас не ощущается единства в НАТО и в Европе относительно помощи Украине.

Российский президент Владимир Путин не остановится, пока либо не достигнет своих целей, либо его не заставят остановиться экономические или военные причины. Об этом сказал военный аналитик, бывший боевой пилот и вице-маршал авиации Королевских ВВС Великобритании Шон Белл в интервью ТСН, которое транслировалось в телемарафоне.

Он отметил, что на сегодня Россия хоть и медленно, но движется вперед на поле боя. При этом, по его словам, сейчас не ощущается единства в НАТО и в Европе относительно помощи Украине.

"Как военный я уверен, что Путин не остановится, пока или не достигнет своих целей, или его не заставят остановиться экономические или военные причины. Пока не чувствуется, что Европа достаточно сильна, чтобы это сделать", - подчеркнул Белл.

Видео дня

По его словам, многие говорят о 2-3 года при нынешних темпах для полного захвата 4 областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Он говорит, что Путин не остановится, пока не достигнет этого, иначе это будет для него поражение.

По мнению Белла, если бы Украина начала оттеснять РФ с части своих территорий, то Путин достаточно быстро сел бы за стол переговоров.

"Если бы вы смогли провести операцию, которая угрожала бы Крыму, то Путин не хотел бы его потерять и, вероятно, пришел бы к переговорам. Но как создать такие возможности? Это очень сложно", - сказал он и добавил, что не верит, что Запад введет войска и поможет Украине выиграть войну.

"Но Запад может установить бесполетную зону и сказать - достаточно. И усилить санкции, чтобы очень усложнить позицию РФ. Да, может, но это не произойдет в ближайшие месяцы", - уверен военный эксперт.

Дроны над странами НАТО должны заставить Европу быть более решительной

По его словам, дроны над странами НАТО могут заставить страны Европы быть более решительными и воспользуются этим шансом. Мол, удары российских беспилотников по Польше, Румынии, пролеты над Эстонией должны способствовать тому, чтобы Европа стала гораздо жестче, иначе Путин просто продолжит пользоваться ситуацией.

"Я считаю, что Путин уже атаковал НАТО, когда те беспилотники пошли на Польшу, их было около 18, и они полетели вглубь страны. Когда беспилотники вошли в Румынию, то пошли глубоко. Когда три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии, то были там 12 минут. Это была проверка, сделает ли НАТО то же, что Турция 10 лет назад, когда 2 российских самолета приближались к турецкому пространству и один повернул, а другой пошел дальше и турецкий F-16 сбил его", - отметил Белл.

Он убежден, что наши западные союзники должны были поступать так же:

"Путин не уважает какие-то там строгие письма осуждения или вызовы посла на ковер. Его надо бить в ответ, и если этого не делать, то он продолжит давить".

Белл считает, что сегодня единственный способ остановить Россию от запуска самолетов и БПЛА в воздушное пространство НАТО - это расширить зону запрета полетов и накрыть ею часть Украины. Как отметил аналитик, такой вариант Европа сейчас рассматривает.

Он подчеркнул, что Европа и НАТО имеют военную мощь значительно большую, чем Россия. По его словам, одно, что Россия сделала очень эффективно, - это напугала западные страны, сказав, что использует ядерное оружие, если они вмешаются в войну.

"У Путина нет причин применять ядерное оружие, но он сумел напугать Европу, чтобы она не вмешивалась напрямую", - сказал Белл.

Он не стал комментировать возможную поддержку Украины Соединенными Штатами, отметив, что не хочет вмешиваться в это, потому что не знает, что "в голове Трампа":

"Но большинство моих коллег были несколько смущены, когда увидели, что президент Трамп аплодирует президенту Путину на красной дорожке и верит, что имеет рычаги влияния, чтобы остановить Россию".

По мнению налитика, на сегодня помощь для Украины является недостаточной. Он говорит, что Европа сделала достаточно, чтобы не дать Украине проиграть, но не сделала достаточно, чтобы помочь ей победить.

Волна дестабилизации в Европе

Как сообщал УНИАН, издание The Times написало, что в последние недели над Европой разворачивается трудноуловимая волна дестабилизации. То над аэропортами появляются дроны, то метеокули внезапно нарушают воздушное пространство, то в Балтийском море задерживают загадочные суда.

Например, танкер, известный под названиями Pushpa и Boracay, был ранее замечен в районах, где фиксировались пролеты беспилотников над военными базами Дании. Теперь его подозревают в том, что он мог служить плавучей платформой для запуска дронов.

Отмечалось, что с тех пор как в ночь на 9 сентября по меньшей мере двадцать российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, тревоги в регионе стали почти ежедневными. Они коснулись десятков аэропортов и военных объектов по меньшей мере в семи странах НАТО - и это только те случаи, о которых стало известно публично.

Вас также могут заинтересовать новости: