Он добавил, что Мария Корина Мачадо звонила ему после новостей о получении премии, за которую боролся и американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему позвонила лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.

Как рассказал Трамп, который боролся за эту награду, на пресс-конференции, венесуэльская оппозиционерка заявила, что принимает ее "в его честь".

"Мне позвонил человек, который получил Нобелевскую премию. Он сказал, что принимает награду в мою честь, потому что я ее заслуживаю. Это приятно. Я не стал говорить: "Тогда отдай ее мне". Хотя, думаю, она могла бы. Она была очень приятной. И знаете, я ей помогал. Им нужно много помощи в Венесуэле", - сказал американский лидер.

Видео дня

Трамп и Нобелевская премия мира

Напомним, что Нобелевскую премию мира присудили Марии Корини Мачадо "за ее неутомимую работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Норвежские чиновники, ответственные за присуждение Нобелевской премии мира, расследуют информацию о резком росте онлайн-ставок на нынешнего лауреата, что указывает на возможную утечку информации.

Дональд Трамп боролся за эту награду, но не мог получить ее за свою дипломатическую активность в 2025-м по процедурным причинам. Накануне Трамп заявил, что для США будет "большим оскорблением", если он не получит Нобелевскую премию мира за свою дипломатическую деятельность.

Вас также могут заинтересовать новости: