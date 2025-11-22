Помилованные якобы ранее совершили уголовные преступления на территории Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт, пишет Белта.

По ее словам, это произошло как "развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и как жест доброй воли".

Эйсмонт подчеркнула, что граждане, которых помиловал диктатор Лукашенко, якобы совершили уголовные преступления на территории Беларуси.

"Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне", - цитируют заявление пресс-секретаря белорусские СМИ 22 ноября.

Как сообщал недавно УНИАН, Беларусь с помощью Китая производит для России оружие. Общественный представитель организации бывших сотрудников белорусских силовиков BelPol Матвей Купрейчик заявил, что Пекин помог Минску наладить производство около полумиллиона заготовок для снарядов, которые предназначены для России. По его словам, эти данные указываются за год. На одном предприятии в Беларуси может производиться не менее полумиллиона снарядов.

Об участии соседней страны в российской войне против Украины отмечал президент Владимир Зеленский, отвечая Лукашенко на его призыв к украинцам приезжать в Беларусь. "Лукашенко надо не забывать. Он сейчас... показывает, какой он "добрый" к нашему народу. Нам его доброта, которая в 4 утра с ракетами пришла, не нужна. И если он думает, что своими словами немножечко заговорит нашу память - мы молодые люди, все очень хорошо помним. И он все равно будет платить за то, что он сделал", - отмечал Зеленский.

