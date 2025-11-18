Китай передал оборудование и направил своих инженеров, которые и сейчас контролируют производство на двух заводах в Беларуси.

Китай помог Беларуси наладить производство около полумиллиона заготовок для снарядов, которые предназначены для России. Об этом заявил общественный представитель организации бывших сотрудников белорусских силовиков BelPol Матвей Купрейчик, сообщает DW.

По его словам, эти данные указываются за год. На одном предприятии в Беларуси может производиться не менее полумиллиона снарядов.

"Китай помог белорусскому режиму наладить производство 240 тысяч 152-миллиметровых артиллерийских снарядов и 240 тысяч 122-миллиметровых ракет для российской системы ГРАД. Это данные за год. Таким образом на одном белорусском предприятии производится минимум полмиллиона снарядов", - сказал Купрейчик.

Также он уточнил, что речь идет о производстве снарядов без взрывчатки внутри.

Купрейчик предполагает, что сейчас режим Лукашенко не имеет возможности самостоятельно создавать взрывчатку, потому что в стране нет для этого производственных мощностей.

"Поэтому производят болванки, то есть пустой снаряд", - пояснил он.

Представитель BelPol добавил, что Беларусь смогла производить эти заготовки за счет получения линии для их сборки от Китая. Чтобы установить это оборудование, по его данным, Китай направил в Беларусь десять своих инженеров.

"Интересно, что белорусские инженеры не смогли сами установить эту линию по производству боеприпасов. Для этого Китай направил в Беларусь десять своих инженеров, которые установили ее", - поделился Купрейчик.

Более того, согласно имеющейся у него информации, Китай настолько заинтересован в установлении этой линии, что на двух предприятиях в Беларуси продолжают работать граждане Китая, которые контролируют процесс.

Представитель BelPol отметил, что заготовки изготавливаются в Беларуси только по государственному заказу России.

"Это единственный ныне покупатель, у режима Лукашенко нет альтернативы", - рассказал Купрейчик.

Военная агрессия России против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что экс-сотрудник Пентагона Крис Осборн поделился, что флот России имеет серьезные проблемы. Из-за провала со своим единственным авианосцем, а также разрушенной судостроительной отрасли и ограниченного бюджета, страна-агрессор фактически потеряла способность иметь полноценный надводный флот, особенно авианесущий. Осборн предполагает, что Россия хотела конкурировать с США в плане глобальной морской мощи, но в ближайшие десятилетия не будет в состоянии это сделать.

Также мы писали, что Кремль планирует пополнять бюджет войны за счет увеличения налогов с рядовых россиян, а также малого бизнеса. С 1 января 2026 года в России будет увеличена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) - с 20% до 22%, что приведет к росту цен на все товары в магазинах. Еще правительство РФ снижает порог доходов малого бизнеса, после которого предприниматели обязаны платить НДС.

