Беларусь ищет переговоров с Украиной: СМИ раскрыли причину

Нынешняя инициатива Беларуси по переговорам с Киевом может быть частью более широкой дипломатической игры.

Беларусь стремится к переговорам с Киевом, чтобы выйти из изоляции Запада, пишет The Kyiv Independent.

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство готово к диалогу с Украиной, чтобы "найти консенсус" по прекращению войны с Россией.

"Наш президент работает как можно больше, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе. И нам удалось сбалансировать интересы сторон в этой чрезвычайно сложной ситуации с тенденцией к эскалации", - сказал Тертель.

Видео дня

Он также подчеркнул, что "только путем тихих и спокойных переговоров, поиском компромисса мы сможем решить эту ситуацию", добавив, что "многое зависит от украинской стороны".

Киев пока официально не прокомментировал заявление Тертеля.

Минск ищет путь к Западу

Заявления белорусских властей прозвучали на фоне активных попыток Минска преодолеть международную изоляцию, наложенную после фальсификаций выборов 2020 года и поддержки российского вторжения в Украину.

Беларусь в последнее время демонстрирует более мягкую риторику. В начале октября Александр Лукашенко обвинил Киев в нежелании договариваться, предупредив, что Украина может "перестать существовать как государство", если президент Владимир Зеленский не начнет переговоры.

Политологи отмечают, что Минск пытается уменьшить зависимость от Москвы и ослабить западные санкции. Белорусские дипломаты уже провели ряд встреч с европейскими представителями, обсуждая возможное участие в мирных инициативах между Россией и Украиной. Один из дипломатов подтвердил агентству Reuters, что встречался с бывшим заместителем министра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем, который предлагал роль Минска в "европейских дискуссиях по безопасности".

Контакты с США и стремление ослабить санкции

В сентябре произошло частичное восстановление диалога между США и Беларусью. Вашингтон помог договориться об освобождении 52 политических заключенных, а взамен согласился отменить санкции против белорусской авиакомпании Белавиа.

Посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлогг заявил, что целью диалога с Минском является "обеспечение каналов связи" с Кремлем в рамках более широких усилий по прекращению войны в Украине.

Несмотря на попытки нормализовать отношения с Западом, Лукашенко сохраняет тесные связи с Владимиром Путиным. В прошлом месяце Беларусь и Россия провели масштабные учения "Запад-2025", в которых, по данным Кремля, приняли участие около 100 тысяч военных. Это стало демонстрацией силы на восточном фланге НАТО и сигналом, что Минск пока не готов полностью разорвать союз с Москвой.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Беларусь готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина, если это нужно для обеспечения мира.

Однако бывший министр иностранных дел Украины и экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко выразил сомнение, что Лукашенко может стать посредником в мирных переговорах Украины и РФ. По его словам, на это не согласится ни Киев, ни Москва.

Вас также могут заинтересовать новости: