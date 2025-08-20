Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что Беларусь на роль посредника не напрашивается, но готова организовать встречу политиков ради достижения мира.

Беларусь готова организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина, если это нужно для обеспечения мира, заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает Telegram-канал Ведомости.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике - мы готовы организовать любую встречу", - отметила Эйсмонт.

Причем, она добавила, что этот вопрос во время телефонного разговора между президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой Белого дома Дональдом Трампом не поднимался.

Встреча Зеленского и Путина: подробности

Ранее УНИАН сообщал, что во время пребывания президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в понедельник, 18 августа, глава Белого дома Дональд Трамп звонил российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы договориться об их встрече. Как сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США, именно Путин предложил Трампу, чтобы его встреча с Зеленским прошла один на один. Хотя, как отмечает издание, президент США предложил Путину организовать трехстороннюю встречу.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом во время брифинга заявил, что готов встретиться с Путиным. Он добавил, что Украина готова к любым форматам на уровне лидеров. Также Зеленский заявил, что вопрос территорий он оставит между собой и Путиным и хочет, чтобы их встреча состоялась без каких-либо условий.

