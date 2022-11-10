Байден считает, что интересным является тот факт, что РФ ждала окончания выборов в Конгресс США, чтобы объявить о выходе из Херсонщины.

Президент США Джо Байден заявил, что решение России о выводе войск с правого берега Днепра на Херсонщине свидетельствует о том, что Москва испытывает "реальные проблемы" с военными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал на пресконференции, которая транслировалась Белым домом в социальных сетях.

В частности, у президента США спросили, можно ли считать заявление России о эвакуации с правого берега Херсонщины потенциальным переломным моментом в войне, и есть ли теперь у Украины рычаг для начала мирных переговоров с Москвой.

Видео дня

"Во-первых, я нахожу интересным то, что они (россияне – УНИАН) ждали до завершения выборов (в обе палаты Конгресса США), чтобы принять это решение, о чем мы знали в течение определенного времени, что они собирались это сделать. И это доказательство того факта, что они имеют определенные реальные проблемы – российские военные", – заявил Байден.

"Во-вторых, по меньшей мере это даст всем время, чтобы перестроить позиции на зимний период, и еще остается выяснить, готова ли Украина, или нет, пойти на компромисс с Россией", – подчеркнул президент США.

Байден также подтвердил, что собирается посетить саммит стран "Большой двадцатки", который 15-16 ноября состоится на острове Бали (Индонезия).

"Мне сказали, что вероятно президента Путина там не будет, но другие мировые лидеры будут там, в Индонезии. И у нас будет возможность выяснить, какими могут быть следующие шаги", – заявил Байден.

Отступление российских войск с правобережья Херсонщины

9 ноября 2022 года командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин заявил, что его войска покидают правый берег Херсонской области.

При этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что российские оккупанты будут пытаться задержаться в Херсонской области.

Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские оккупанты обновляют старые окопы и роют новые траншеи на Херсонщине и севере Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: