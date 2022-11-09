По его словам, если захватчики не могут удержать Херсон, то они будут максимально разрушать его с левого берега.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что российские оккупанты жестко постараются задержаться в Херсонской области.

Такое мнение он высказал в эфире телемарафона.

"Для россиян Херсон очень тяжело было оборонять, как они это говорили, потому что туда нельзя было доставлять определенный ряд боеприпасов, живой силы... Между тем, в течение определенного времени, в последние две недели, они туда постоянно довозили мобилизованных и все такое", - отметил Подоляк.

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Он отметил, что оккупанты готовили в Херсоне огневые точки и готовили город к "очень жесткой, скажем так, войне".

"Для них принципиально важно создать фортификационные сооружения на левом берегу Днепра. Оттуда, опять же, если не удастся удержать Херсон, а скорее всего, им не удастся удержать Херсон, опять же, с точки зрения логистики, потому что это очень тяжело для них - сегодня у них практически нет транспортной возможности туда что-то доставить... Но если они не могут удержать Херсон, то они будут его максимально разрушать с левого берега", - отметил советник руководителя ОП.

По его словам, оккупанты создают на левом берегу Днепра огневые точки, подвозят туда снаряды и мобилизованных.

"То есть они все равно будут жестко пытаться задержаться на Херсонщине. Так или иначе. Поэтому, между тем, все заявления Суровикина, все заявления Шойгу - это скорее такая информационно-пропагандистская кампания, рассчитанная на внутренний рынок Российской Федерации. Потому что все идет "по плану" у них, а план у них один - покинуть всю территорию Украины, включительно с оккупированными в 2014 году территориями", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что свое общество они готовят к тому, что это будет "победа".

"То есть когда они выйдут на левый берег Херсонщины, на левый берег Днепра, то это они будут считать победой, потому что остановили "впечатляющие силы", как я понимаю, "НАТО", - отметил он.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 9 ноября, командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей области не разглашать информацию о действиях ВСУ.

Позже Подоляк сообщил, что не наблюдается признаков того, что Россия добровольно, без боя, покидает город Херсон. По его словам, в городе сохраняется значительная часть российской группировки, а в регион стягиваются дополнительные оккупационные резервы.

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