'Системный соперник Европы': Китай передает РФ передовые дроновые технологии, - The Telegraph

Отказ Си Цзиньпина от участия в саммите с ЕС и активная поддержка России демонстрируют новый геополитический курс Китая - против Европы.

Президент Китая Си Цзиньпин в очередной раз продемонстрировал стратегическое дистанцирование от Европейского Союза, отказавшись от участия в нынешнем саммите ЕС-Китай в Брюсселе, несмотря на его символическое значение - 50-летие двусторонних отношений. Вместо этого встречу сократили до однодневного формата в Пекине, пишет The Telegraph.

На фоне растущего напряжения в отношениях между ЕС и Китаем, связанного с торговлей, санкциями и войной в Украине, Си Цзиньпин заявил европейским лидерам, что Европа должна "сделать правильный стратегический выбор". Но его собственный выбор уже сделан - и он явно не в пользу ЕС.

Европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляйен, открыто обвинили Китай в фактическом содействии военной экономике России. В частности, речь идет о поставках товаров двойного назначения, без которых Москва не смогла бы поддерживать интенсивность своего вторжения в Украину. ЕС уже ввел санкции против ряда китайских компаний за поставки компонентов для оружия.

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Параллельно, как сообщила украинская разведка, на поле боя обнаружены новейшие китайские технологии - от лазерной системы "Тихий охотник", ослепляющей украинские дроны, до компонентов, составляющих основу беспилотников-"приманок". По оценкам США, Китай поставляет около 80% критических материалов двойного назначения, необходимых России.

Эти действия окончательно уничтожили образ Китая как нейтрального игрока. Пекин занял четкую позицию: поддержка Путина в войне - это инструмент для сдерживания США, и жертвами этой геостратегии стала Европа.

Министр иностранных дел Китая Ван И прямо заявил, что Китай не может допустить поражения России. Эта риторика, подкрепленная фактами, подтверждает, что Европа имеет дело не с партнером, а с системным соперником.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, лидеры ЕС призвали президента Китая Си Цзиньпина давить на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины. Также политики признали, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли "точки перелома", пишет Politico, ссылаясь на заявления лидеров в начале саммита, который посвящен 50-летию дипломатических отношений между ЕС и Китаем.

Между тем Reuters сообщил, что Китай тайно поставляет России двигатели для БПЛА под маркировкой холодильного оборудования. Эти поставки позволили российскому производителю оружия IEMZ Kupol увеличить производство ударных дронов Garpiya-A1.

The Telegraph написал, что в Украине впервые обнаружили полностью китайский беспилотник, который используется для обмана украинской противовоздушной обороны.

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