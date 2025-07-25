Химзавод "Азот" в Ставропольском крае уже ранее атаковали дроны.

Ночью дроны массово атаковали несколько регионов России, под ударом были два важных для российского ВПК завода.

Как пишут российские паблики, россияне жаловались на взрывы в Невинномысске Ставропольского края, сообщали о десятках прилетов. Утверждалось, что целью атаки там было химическое предприятие "Азот".

Позже мэр города показал на видео в отдалении территорию завода и похвалил "заводчан", тем самым косвенно подтвердив, что целью атак являлось это предприятие.

Видео дня

Завод атакован беспилотниками уже второй раз за последние два месяца. В июне после атаки он приостанавливал работу.

Этот завод является крупным производителем азотных удобрений и аммиака, а также входит группу "ЕвроХим". Ранее СМИ писали, что предприятие поставляет на завод имени Свердлова в Нижегородской области азотную кислоту, которая используется для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, для артиллерийских снарядов.

Кроме того, взрывы были слышны и в Тамбовской области, местные тг-каналы писали об атаке на пороховой завод в Котовске. Позже были опубликованы видео дыма после ударов в районе завода. В то же время официальных сообщений об атаке нет.

Также сообщалось о массированной атаке дронов и на Краснодарский край. В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, в результате он остался без электроснабжения.

Кроме того, в Ростовской области местные жители писали о множестве взрывов в Таганроге и Новочеркасске.

Последние атаки на Россию

Ночью 20 июля дроны атаковали Москву и Подмосковье, в результате чего там произошли пожары. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что от падения обломков загорелись автомобили, повреждена жилая многоэтажка. В ночь на 18 июля дроны атаковали Москву и Дзержинск.

Как отмечал эксперт Анатолий Храпчинский, удары, которые Украина наносит по объектам в России, направлены не только на то, чтобы поразить цель, но и оказывают психологическое давление на жителей российских населенных пунктов.

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