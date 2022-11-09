Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поддерживать ВСУ как на Херсонщине, так и дальше в будущем.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что в ситуации с объявлением оккупантами об оставлении правобережья Херсонской области сначала надо подождать и посмотреть, что реально происходит в Херсоне и на правом берегу области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на Даунинг-стрит в Лондоне.

"Мы видели объявление, но, конечно, мы подождем и посмотрим, что на самом деле происходит на месте. Но мы действительно знаем, что Россия изначально была вытеснена с севера - возле Киева, потом на востоке - вокруг Харькова, а после того, действительно, мы действительно видим, как украинцы способны медленно оттеснять российские силы также на юге вокруг Херсона", - заявил Столтенберг.

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При этом, генеральный секретарь Альянса сказал, что "обнадеживающе видеть, как мужественные украинские силы способны освобождать больше украинской территории".

"Победы и завоевания, которые одерживают украинские Вооруженные силы, принадлежат мужественным, смелым украинским солдатам. Но, конечно, поддержка, которую они получают от Соединенного Королевства, союзников и партнеров НАТО, также имеет важное значение", - подчеркнул Столтенберг.

Он заверил, что НАТО продолжит поддерживать ВСУ как в Херсонской области, так и дальше в будущем.

Заявления РФ об отступлении из Херсона

9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, российские оккупанты тоже покинут.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призывает жителей области не разглашать информацию о действиях Вооруженных сил Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщает, что не наблюдается признаков того, что Россия добровольно, без боя, оставляет город Херсон.