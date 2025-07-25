По Львовской области на сегодня также объявлен повышенный уровень опасности.

Во Львове накануне выходных, на 25 июля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 25 июля днем гроза, град", - предупреждают синоптики.

По их данным, непогода будет и по Львовской области. Здесь также днем ожидаются местами грозы и град.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове сегодня - прогноз на 25 июля

По Львовской области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы и град. Утром слабый туман. Ветер будет 5 - 10 м/с. Температура ночью +14°...+19°, а днем воздух прогреется до +24°...+29°.

По городу Львову сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, гроза, град. Утром слабый туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5 - 10 м/с. Воздух днем прогреется до +26°...+28°.

Синоптики также предупреждают об ухудшении видимости в дожди и в тумане до 500-1000 метров.

В целом, по данным синоптиков, погодные условия во Львове и области в течение недели будут с неустойчивым характером с чередованием дождей и дней без существенных осадков. Температура воздуха будет оставаться плюсовой как днем, так и ночью.

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