Во Львове накануне выходных, на 25 июля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По городу Львову 25 июля днем гроза, град", - предупреждают синоптики.
По их данным, непогода будет и по Львовской области. Здесь также днем ожидаются местами грозы и град.
Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове сегодня - прогноз на 25 июля
По Львовской области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы и град. Утром слабый туман. Ветер будет 5 - 10 м/с. Температура ночью +14°...+19°, а днем воздух прогреется до +24°...+29°.
По городу Львову сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем ожидается кратковременный дождь, гроза, град. Утром слабый туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5 - 10 м/с. Воздух днем прогреется до +26°...+28°.
Синоптики также предупреждают об ухудшении видимости в дожди и в тумане до 500-1000 метров.
В целом, по данным синоптиков, погодные условия во Львове и области в течение недели будут с неустойчивым характером с чередованием дождей и дней без существенных осадков. Температура воздуха будет оставаться плюсовой как днем, так и ночью.