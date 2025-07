УНИАН подготовил подборку новых фильмов – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главной премьерой в кинотеатрах Украины на этой неделе станет супергеройский экшн "Фантастическая четверка: Первые шаги" от Marvel с Педро Паскалем и Ванессой Кирби в главных ролях.

Также на "больших" экранах стартуют показы боевика "Грязная работа" с Антонио Бандерасом, итальянской романтической комедии "Правила флирта" и французской комедии "Не все мужчины такие...".

Между тем, онлайн на Netflix выйдет спортивная комедия "Счастливчик Гилмор 2" с Адамом Сэндлером, которая станет продолжением хитового фильма 1996 года.

Видео дня

Подробнее обо всех новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Фантастическая 4: Первые шаги

The Fantastic Four: First Steps (США, 2025, приключения/фантастика/экшн)

События нового фильма от Marvel, перезапускающего вселенную одних из самых популярных героев комиксов, происходят на Земле в ретро-футуристической параллельной вселенной, вдохновленной эстетикой 1960-х годов. Супергеройская команда "Фантастическая четверка" здесь представлена уже после того, как они получили свои сверхъестественные способности. Теперь они – защитники Земли, которых все обожают. Однако, когда кажется, что все складывается идеально, герои оказываются перед самым тяжелым испытанием: балансировкой между своими супергеройскими обязанностями и семейными связями. На этот раз четверке придется защитить Землю от ненасытного космического бога Галактуса и его загадочной вестницы Серебряной Серферки.

В новой версии "Фантастической четверки" лидера команды доктора Рида Ричардса / Мистера Фантастика сыграл Педро Паскаль ("Гладиатор II", сериалы "Игра престолов", "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас"). Тем временем, Ванессе Кирби ("Наполеон", "Фрагменты женщины", франшиза "Миссия невыполнима") досталась роль Сью Сторм / Женщины-невидимки, Джозеф Куинн ("Оверлонд", "Гладиатор ІІ", "Тихое место: День первый", сериал "Очень странные дела") воплотил образ Джонни Сторма / Человека-факела, а Эбон Мосс-Бахрах (сериал "Медведь") сыграл Бена Гримма / Существо.

В то же время, роль Галактуса досталась Ральфу Инесону ("Ведьма", "Творец", "Носферату", франшиза "Гарри Поттер"), а Серебряной Серферки – Джулии Гарнер (сериалы "Озарк", "Американцы", "Изобретая Анну").

Также в фильме сыграли Пол Уолтер Хаузер ("Я, Тоня", "Круэлла", сериал "Черная птица"), Наташа Лионне (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Матрешка", "Покерфейс"), Джон Малкович ("Опасные связи", "Воздушная тюрьма", "Тень вампира", сериал "Новый Папа") и другие.

Режиссером фильма выступил Мэтт Шекман, который до этого работал над многими популярными сериалами, в частности, "Доктор Хаус", "Фарго", "Хорошая жена", "Игра престолов" и "ВандаВижн".

Мировая премьера фильма состоялась 21 июля 2025 года в Лос-Анджелесе, и первые зрители оценили его положительно.

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Правила флирта

Follemente / Madly (Италия, 2025, комедия/романтика)

Главный герой фильма – разведенный преподаватель философии Пьеро, который снова пытается поверить в любовь. Он идет на первое свидание с Ларой – мечтательной, но разочарованной неудачными романтическими отношениями женщиной. Они испытывают взаимную симпатию, но не решаются признаться в этом даже самим себе. Вместо искренности и непринужденности – сомнения, чрезмерный анализ и неустанные разговоры с собственными внутренними голосами. Смогут ли они наконец утихомирить свой шум в голове и позволить сердцу проложить путь к настоящей близости?

На родине лента пользовалась большой популярностью. Сейчас со сборами более 17 миллионов долларов это самый кассовый фильм 2025 года в Италии – в частности, он обошел "Ежа Соника 3", "Белоснежку" и "Капитана Америка 4".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов.

Не все мужчины такие...

Le mélange des genres (Франция, 2025, комедия)

Фильм рассказывает о мужчине средних лет по имени Пол, который до сих пор работает курьером и живет в тени своей успешной жены. Он максимально неконфликтный, толерантный, и выполняет всю домашнюю работу. Но все меняется, когда он случайно попадается на пути женщине-копу, которая ведет расследование под прикрытием. Чтобы отвести от себя подозрения, и не допустить срыва миссии, она придумывает, что он извращенец, которой на нее напал... И теперь на него охотятся все разъяренные женщины города...

Главную роль в ленте сыграл французский актер Бенжамин Лаверн ("Французский вестник", "Жанна дю Барри", "Фанфары").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.

Грязная работа

The Clean Up Crew (США, 2025, боевик/криминал)

В центре сюжета – команда по зачистке места преступления, которая во время последнего задания находит портфель, полный денег. Таким образом они невольно вступают в бой с безжалостным и коррумпированным криминальным авторитетом, гангстерами, киллерами и коррумпированными правительственными агентами, которые одержимы идеей вернуть эти деньги.

Главные роли в фильме сыграли Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Отчаянный", "Кожа, в которой я живу", "Хорошая плохая девочка", трилогия "Дети шпионов"), Джонатан Рис Майерс ("Матч-пойнт", "Миссия невыполнима 3", сериалы "Тюдоры", "Дракула") и Мелисса Лео ("Боец", "Пленницы", франшиза "Великий уравнитель").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,2 из 10 баллов, тогда как на Metacritic он получил лишь 2,2 из 10 баллов от зрителей, что соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Счастливчик Гилмор 2

Happy Gilmore 2 (США, 2025, комедия/спорт)

Спустя почти 30 лет после того, как американский комик Адам Сэндлер прославился благодаря спортивной комедии "Счастливчик Гилмор", его герой снова возвращается на экраны. Теперь этот зажигательный герой возвращается на гольф-поле, чтобы воплотить мечту собственного ребенка.

Кроме Сэндлера ("Певец на свадьбе", "Никки-дьявол младший", "Управление гневом", "Загадочное убийство", "Неограненные драгоценности"), в фильме также снялись и несколько других актеров из первого фильма, в том числе Бен Стиллер ("Знакомство с родителями", "Образцовый самец", "Ночь в музее", "Тайная жизнь Уолтера Митти"), Джули Бовен (сериалы "Скорая помощь", "Остаться в живых", "Американская семейка"), Кристофер Макдональд (сериалы "Клан Сопрано", "Подпольная империя", "Хорошая жена") и Дэнни Дуган (франшиза "Одноклассники"). Последний, кстати, также был режиссером первого "Счастливчика Гилмора".

Кроме того, в фильме сыграли режиссер Бенни Сафди ("Неграненые драгоценности", "Крущащая машина"), рэпер Bad Bunny ("Форсаж 9", "Скоростной поезд"), Санни Сэндлер ("Ты не приглашена на мою бат-мицву", "Астронавт") и другие.

Снял фильм американский режиссер Кайл Ньюачек ("Загадочное убийство", сериал "Чем мы занимаемся в тенях").

Фильм станет доступен на Netflix с 25 июля 2025 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июля 2025 года – на этой неделе на Hulu выйдет историческая драма "Черный Вашингтон", а на Netflix покажут вторую часть финального сезона "Песочного человека".

Марина Григоренко