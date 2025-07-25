Он отметил, что по Москве ВСУ не бьют не потому что не могут.

Удары украинских дронов не направлены на Москву, потому что основные направления ударов - это уникальные предприятия, которые работают на военную мощь агрессора.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV. "По Москве мы давно не летали. И не потому, что не можем, ведь ближнее Подмосковье мы осваиваем сейчас очень плотно. Мы просто заняты", - отметил он.

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По его словам, на сегодня Силы обороны Украины решают очень прагматичную и практическую задачу - обезвреживают российскую военную промышленность. "У нас абсолютно системная программа деиндустриализации и демилитаризации РФ", - подчеркнул Дикий.

По его словам, никого не должно вводить в заблуждение такое милое название химического комбинат "Азот" в Невинномысске Ставропольского края (РФ), по которому был удар украинских дронов. По его словам, хотя у предприятия базовое производство - минеральные удобрения, но сейчас там выпускают взрывчатые вещества.

При этом Дикий добавил, что данный комбинат - основной производитель взрывчатки. "Не случайно, что его поразили одновременно с Тамбовским пороховым. Это два завода, которые вместе задействованы в производственной цепи артиллерийских боеприпасов", - подчеркнул Дикий.

По его словам, главная направленность ударов на уникальные российские предприятия. "Мы пока четко идем по их производственным цепочкам и выбиваем из них наиболее слабые и главное наименее дублированные звенья, то есть наиболее уникальные предприятия без которых все остальное останавливается", - подчеркнул он.

Удары по территории РФ

В июне Генштаб ВСУ подтвердил информацию о поражении российских объектов военно-промышленного комплекса по производству взрывчатых веществ в ночь на 14 июня.

В частности, были поражены мощности АО "ННК" в Самарской области. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ.

Также было осуществлено огневое поражение комбината "Невинномысск" в Ставропольском крае РФ - одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

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