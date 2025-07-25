В перечне есть Коза и Змея.

В пятницу, 25 июля, в День Утверждения под знаком Деревянной Козы в год Деревянной Змеи и месяц Водяной Козы, удача будет на стороне шести знаков восточного гороскопа. Это день стабильных начинаний, внутренних озарений и эмоционального обновления, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Коза

Этот день и месяц совпадают с вашим знаком, что усиливает природную энергию. Признание, которого долго ждали, может прийти. Возможно, кто-то оценит ваши усилия или начнет сбываться сокровенное желание. Возникнет ощущение, что рядом появился нужный человек, исчез стресс в быту, а старый план неожиданно сработал. Все это создает прочную основу для будущего.

Змея

Год вашей стихии помогает восстановить связь с утраченным. То, что казалось потерянным, может вернуться в обновлённой форме. Старые отношения или прежние идеи вновь обретают актуальность. При этом не нужно доказывать свою ценность, она уже очевидна. Это и есть ваша настоящая удача.

Тигр

Дерево смягчает ваш настрой, открывая доступ к поддержке, которой ранее не хватало. Это не просто похвала, а реальная помощь. Вполне вероятно, решатся бытовые или финансовые вопросы, или появится подарок, выражающий заботу. Главное в этот день - почувствовать, что вас видят и принимают.

Свинья

Удача приходит без усилий. Затянутая ситуация может неожиданно разрешиться. Есть шанс получить обещание или поддержку, которая станет долгосрочной опорой. Это знак того, что важное всегда было рядом, просто не нужно было за ним гнаться.

Дракон

Месяц Воды усиливается энергией Дерева. Мягкость и искренность становятся источником везения. Появится возможность обрести новый доход или стабилизировать личную ситуацию. Вас будут воспринимать с уважением, что особенно важно. Удача пришла, и её качество значимо.

Бык

Для вашего знака день особенно удачен, ведь структура и порядок вам близки. Финансовые или бытовые вопросы начинают проясняться, логистика упрощается. Ситуации, которые казались неустойчивыми, теперь внезапно приобретают четкие очертания. Это позволяет двигаться дальше спокойнее и увереннее.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что любовь вскружит голову этим пяти знакам Зодиака уже в августе.

Вас также могут заинтересовать новости: