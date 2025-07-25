В Украине на сегодня, 25 июля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, непогода будет бушевать сегодня на западе страны.
"25 июля в западных областях днем грозы", - предупреждают синоптики.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода сегодня - прогноз на 25 июля
25 июля в Украине ожидается переменная облачность. Днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории сегодня без осадков.
Ветер будет со скоростью 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях повысится до +25°...+30°, на остальной территории +28°...+33°, а в большинстве южных областей и в Крыму сегодня будет местами сильная жара до +35°.
На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем по области +23°...+28°, а в Киеве термометры покажут +26°...+28°.