В Украине на 25 июля объявлен желтый уровень опасности.

В Украине на сегодня, 25 июля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, непогода будет бушевать сегодня на западе страны.

"25 июля в западных областях днем грозы", - предупреждают синоптики.

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I уровень опасности объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода сегодня - прогноз на 25 июля

25 июля в Украине ожидается переменная облачность. Днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории сегодня без осадков.

Ветер будет со скоростью 5-10 м/с. Температура в западных и северных областях повысится до +25°...+30°, на остальной территории +28°...+33°, а в большинстве южных областей и в Крыму сегодня будет местами сильная жара до +35°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем по области +23°...+28°, а в Киеве термометры покажут +26°...+28°.

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