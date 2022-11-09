В частности, Россия восстановила траншеи на КПВВ "Чонгар" и строит там новые.

Российские оккупанты обновляют старые окопы и роют новые траншеи на Херсонщине и севере Крыма.

Как сообщил OSINT-аналитик Бенджамин Питтет в Twitter, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия обновила траншеи на КПВВ "Чонгар", который находится на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Кроме того, там появились новые траншеи.

По словам аналитика, аналогичная картина наблюдается в северо-западной части Крыма, возле Армянска. Там оккупанты также обновляют старые траншеи и роют новые.

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В то же время в Новотроицком Херсонской области россияне выкопали огромную оборонительную траншею. Аналитик отмечает, что по всему региону можно увидеть много траншей.

"Они строят крепость", – заявил Питтет.

Ситуация на Херсонщине: что известно

9 ноября 2022 года новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что его армия покидает правый берег Херсонской области. Соответственно, областной центр, город Херсон, россияне тоже покинут.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что российские оккупанты будут пытаться задержаться в Херсонской области. По его словам, россияне создают на левом берегу Днепра огневые точки, подвозят туда снаряды и мобилизованных.

Кроме того, Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия оставляет Херсон без боя.

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