Разворот Трампа в сторону Украины: The Telegraph раскрыл тайную историю одного звонка

Один звонок из Польши, атака на консульство в Киеве и давление союзников заставили Дональда Трампа изменить курс и возобновить военную помощь Украине.

На фоне самого масштабного обстрела Киева с начала войны, инициатива генерала Кита Келлога, советника Дональда Трампа, положила начало драматическому развороту в американской политике в отношении Украины, пишет The Telegraph.

4 июля Келлогу позвонили из Польши. Это был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. После телефонного звонка, генерал Келлог обратился к Трампу с призывом возобновить поставки Украине зенитных боеприпасов. Ночью российские ракеты и беспилотники повредили консульство Польши в Киеве - событие, которое стало поворотным моментом в отношении Белого дома к Украине.

Вскоре после разговора с Келлогом Трамп лично отдал приказ Пентагону разблокировать замороженные системы Patriot, а также связаться с министром обороны Питом Гегсетом. Именно он без согласования с Белым домом приостановил военную помощь Украине, что вызвало критику даже среди союзников Трампа, таких как госсекретарь Марко Рубио.

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В разговоре с президентом Владимиром Зеленским в тот же день Трамп пообещал предоставить Украине поддержку в сфере противовоздушной обороны. Этот сигнал стал переломным - в Вашингтоне его расценили как признание необходимости усиления роли США в конфликте для достижения мирного соглашения.

В течение девяти дней Трамп, при поддержке союзников по НАТО, объявил о новом пакете помощи на сумму $10 млрд. При содействии канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, договоренности включали закупку и переброску в Украину новых систем Patriot, часть из которых оплатила Германия и Норвегия.

Интересно, что для этого была перенаправлена партия систем, которые ранее предназначались Швейцарии. Берн согласился с переносом сроков собственного заказа в пользу Украины.

США и оружие - чего ждать Украине

В июле Вашингтон поставил на паузу отправку определенных видов вооружения Украине, чтобы проверить американские запасы, истощенные войнами в Украине и Ближнем Востоке.

Впрочем, поворотным моментом стал разворот Белого дома в пользу Украины. Президент Трамп провел телефонный разговор с диктатором Путиным, результатами которого остался недоволен. Он пообещал возобновить поставки, чтобы украинцы могли защититься от массированных обстрелов.

Комитет Сената США по вооруженным силам утвердил 500 миллионов долларов помощи по безопасности для Украины в рамках законопроекта о национальной обороне на 2026 финансовый год.

14 июля в Киев прибыл специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Он провел здесь несколько дней. Накануне этого визита президент Зеленский заявил, что Украина работает с партнерами над поставками и увеличением производства оружия на собственной территории.

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