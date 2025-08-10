Хранение атомных подводных лодок: Австралия должна решить будущую проблему

Австралия строит свой первый атомный подводный флот. Но уже сейчас перед ними становится вопрос утилизации отработанного ядерного топлива.

Пока австралийцы решают, где будут хранить токсичные ядерные отходы со своих будущих атомных подводных лодок, в мире все еще не нашли устойчивого решения, чтобы решить проблему хранения. Об этом говорится в статье The Guardian.

Рассказывается, что содержание выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок стоит Великобритании более 40 миллионов долларов в год. После вывода из эксплуатации корпуса британских атомных подводных лодок затапливают в шотландской гавани Росайт. Отработанное ядерное топливо, изъятое из реакторов, остается во временном хранилище.

Около 700 тысяч кубических метров токсичных отходов хранится в регионе Камбрия - этот объект считают одним из самых сложных и опасных ядерных объектов в мире.

Пока окончательного решения о том, что делать с отработанным атомным топливом, нет: дискуссии продолжаются, но место хранения все еще не определено. Кстати, нет устойчивого решения и в США, которые эксплуатируют атомные подводные лодки с 1950 года. В частности, более 100 выведенных из эксплуатации ядерных реакторов хранится в отработанной плутониевой шахте в штате Вашингтон - этот объект получил название "Траншея 94".

Газета напомнила, что из всех стран мира пока только Финляндия решила построить постоянное хранилище отработанных ядерных отходов. Это будет подземное хранилище на глубине 450 метров в скальной породе острова Олкилуото.

Авторы пишут, что Австралия планирует создать свой подводный атомный флот, в который будет входить восемь субмарин. Но проблема утилизации отработанного топлива также не решена. Издание пишет, что поскольку атомная подводная лодка работает 30 лет, то с 2050-х годов каждая австралийская лодка начнет генерировать ядерные отходы, которые потребуется где-то разместить на хранение. Подсчитано, что австралийские атомные субмарины потребуют примерно четырех тонн высокообогащенного урана. После отработки оно на тысячи лет будет оставаться на хранение в Австралии.

The Guardian напоминает, что сейчас Австралия не является ядерной страной. Она имеет дело лишь с небольшим количеством ядерных отходов от медицинских изотопов. Они хранятся в лабораториях. А хранилища ядерных материалов национального уровня там так и не было построено. При этом пару раз правительство определяло подходящее место для расположения хранилища, но каждый раз сталкивалось с сопротивлением местной общины.

