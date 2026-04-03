Трамп требует денег на открытие печально известной тюрьмы Алькатрас, закрытой в 1969-м

На реконструкцию могут выделить до 152 миллионов долларов.

Белый дом запросил 152 миллиона долларов, чтобы вернуть бывший тюремный остров Алькатрас в состав действующей тюремной службы. Как пишет Reuters, предложение соответствует прошлогоднему призыву президента Дональда Трампа превратить популярное туристическое направление залива Сан-Франциско снова в тюрьму.

Запрос был включен в проект бюджета, опубликованный Белым домом для финансирования правительства на 2027 финансовый год. Такие запросы на расходы обычно рассматриваются законодателями в Конгрессе как предложения.

В бюджете предусмотрено выделение средств Федеральному бюро тюрем для покрытия расходов на первый год преобразования Алькатраса в "современную безопасную тюрьму".

Напомним, что в мае Трамп объявил в социальных сетях, что он поручил Бюро тюрем, Министерству юстиции США и другим учреждениям открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас "для содержания самых жестоких и опасных правонарушителей Америки".

Чем известен Алькатрас

Знаменитая тюрьма на скалистом острове была закрыта в 1969 году и находится в ведении Службы национальных парков.

Алькатрас был открыт в 1934 году. Он считался самой безопасной тюрьмой Америки, учитывая расположение на острове, ледяные воды и сильные течения. Официально не было зафиксировано ни одного успешного побега, хотя пятерых заключенных считают "пропавшими без вести и, вероятно, утонувшими".

До закрытия в ней содержались такие печально известные преступники, как Аль Капоне и Джеймс "Уайти" Балджер.

На веб-сайте Бюро тюрем указано, что его закрыли, поскольку его дальнейшая эксплуатация была слишком дорогой, отмечая, что его содержание обходилось почти в три раза дороже, чем любой другой федеральной тюрьмы.

