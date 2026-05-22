В Венгрии произошел мощный взрыв на заводе крупнейшей нефтяной компании страны: что известно

В Венгрии на предприятии крупнейшей нефтегазовой компании страны MOL Group произошел взрыв. Об инциденте сообщил новоизбранный премьер-министр страны Петер Мадяр в Facebook.

"На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения. Министр энергетики Иштван Капитань вместе с Жолтом Гернади (председатель MOL, – УНИАН) направляются на место происшествия", – говорится в сообщении.

Впоследствии премьер сообщил, что семь человек получили серьезные ожоги. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. Мадьяр добавил, что на поврежденном участке трубопровода наблюдается факельное горение.

На место уже прибыла мобильная лаборатория службы гражданской защиты, которая проводит замеры. По данным издания Telex, к месту происшествия также непрерывно прибывают машины скорой помощи и спасательные вертолеты. В некоторых домах вблизи завода выбило окна.

Сама MOL Group обнародовала заявление, в котором отметила, что взрыв произошел во время перезапуска установки Olefin 1 на предприятии Mol Petrolkémia. Конкретные обстоятельства инцидента не разглашаются.

Справка УНИАН. MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság) – крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии. Ее штаб-квартира находится в Будапеште. В рейтинге крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год компания заняла 958-е место.

MOL занимается разведкой и добычей, транспортировкой углеводородов, а также эксплуатацией сети магистральных газопроводов протяженностью более 500 км. Под управлением компании находятся около 400 АЗС в Венгрии, Словакии и Румынии.

Взрывы на НПЗ в Европе – последние новости

В прошлом году сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах в странах – членах ЕС произошли нештатные ситуации. Речь идет о пожаре и взрыве на НПЗ в Венгрии, а также о взрыве на НПЗ в Румынии.

В Венгрии пожар вспыхнул на крупном нефтеперерабатывающем заводе MOL в городе Сазхаломбатт. В то же время в Румынии взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil, который, как следует из названия, связан с российской нефтяной компанией "Лукойл".

По словам представителей завода, инцидент произошел во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации. В результате происшествия работник подрядной компании получил травмы. Его оперативно доставили в больницу скорой помощи.

