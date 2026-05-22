Для трех знаков Зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году

В списке есть представители знака Близнецы.

Составлен гороскоп на неделю с 25 по 31 мая 2026 года. Три знака Зодиака окажутся настоящими любимчиками судьбы. Этот период принесет им неожиданные повороты, важные перемены и шансы, которые способны полностью изменить привычный ход событий, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Уже в понедельник, 25 мая, Солнце в Близнецах образует гармоничный аспект с Плутоном в Водолее. Это поможет многим увидеть перспективы, которые раньше оставались незамеченными. Наступает время честности с собой, осознания своих истинных желаний и готовности идти за тем, что действительно важно.

В четверг, 28 мая, астероид Церера перейдет в знак Близнецов, усиливая потребность заботиться о себе, прислушиваться к внутреннему голосу и выбирать то, что приносит душевное спокойствие. А завершится неделя редким астрологическим событием – Голубой Луной в Стрельце 31 мая. Второе полнолуние месяца способно подтолкнуть к судьбоносным переменам, открыть дорогу удаче и помочь обрести внутреннюю гармонию.

Близнецы

Для Близнецов наступает время, когда мечты перестают быть чем-то далеким. Солнце в вашем знаке в соединении с энергией Плутона придаст смелости и уверенности. Вы почувствуете мощный прилив мотивации и поймете, что больше не готовы откладывать важные решения.

Все, что раньше удерживало вас на месте, постепенно теряет силу. Сейчас судьба словно подталкивает вас рискнуть ради того, чего вы действительно хотите. Перемены уже начинают входить в вашу жизнь, а вместе с ними приходят новые возможности, финансовый рост и ощущение внутренней свободы.

Весы

Весам стоит сосредоточиться на своих истинных желаниях и перестать подходить ко всему слишком рационально. Эта неделя напоминает: иногда именно искренность, поддержка и теплые связи помогают добиться гораздо большего, чем строгий расчет.

Переход Цереры в Близнецы 28 мая принесет вам новые перспективы, полезные знакомства и чувство эмоциональной опоры. Не пытайтесь добиться успеха через постоянные жертвы и переутомление. Сейчас особенно важно заботиться о себе, принимать помощь окружающих и позволить жизни постепенно расширять ваши возможности.

Овен

Для Овнов конец мая станет началом важного этапа. Голубая Луна в Стрельце 31 мая открывает редкий период, связанный с ростом, удачей и исполнением давних желаний. Это подходящее время для новых целей, путешествий, обучения или духовных поисков.

События этой недели могут вернуть вас к мечтам и планам, которые появились еще в декабре 2025 года. Теперь многое готово к реализации. Стрелец будет подталкивать вас выйти за пределы привычного и рискнуть ради большего будущего. Да, некоторые перемены окажутся непростыми, но именно они приведут вас к долгожданному успеху и ощущению, что вы движетесь в правильном направлении.

