Лукашенко боится вступать в войну, но у него нет выхода, - дипломат

Кулеба считает, что если война прийдет в Беларусь, то режим Лукашенко может не устоять.

Потенциал белорусской армии не идет ни в какое сравнение с возможностями ВСУ. В то же время это не означает, что не нужно обращать внимание на агрессивные заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сказал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время эфира на своем YouTube-канале, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия пытается сильнее втянуть Беларусь в войну.

"Не стоит пренебрегать тем, что говорит Лукашенко. А он постоянно говорит, что Беларусь готовится к войне. Когда из уст такого человека звучат эти вещи, это не просто какая-то бравада. Оказывается давление: он воевать не хочет, но Путин (российский диктатор Владимир Путин, – ред.) хочет, чтобы он воевал", – отметил бывший министр.

По его словам, на сегодняшний день есть только два вопроса относительно наступления со стороны Беларуси: вектор удара и когда. В то же время, говорит он, этого можно избежать, если Лукашенко что-то "запугает настолько, что он начнет снова петлять, как он умеет".

Видео дня

Также Кулеба объяснил, почему Путину необходимо окончательно втянуть Беларусь в войну. У диктатора, отметил эксперт, дела на фронте "не очень хорошо идут", и прекращать войну он не собирается, поэтому у него есть два выхода.

"Первый – попытка открыть второй фронт, менее насыщенный дронами, менее насыщенный опытными подразделениями, в надежде, что начнется переброска более опытных боевых подразделений с Донбасса на север, и там у него появятся дополнительные возможности", – пояснил Кулеба.

И второй вариант действий, по его словам, – компенсировать отсутствие прогресса на линии фронта увеличением ударов по тылу.

"Поэтому интенсивность последних ударов – это не просто месть за наши удары по территории России. Это попытка Путина выйти из тупика, в который он начинает заходить на Донбассе. И отсюда, собственно, и возникает история о "давайте откроем второй фронт"", – сказал экс-министр.

Режим может рухнуть

Если же война придет в Беларусь, по мнению Кулебы, "весь режим Лукашенко может очень быстро развалиться". Он об этом знает, но ничего с этим поделать не может.

"Лукашенко в тисках российской агентуры, он окружен ФСБ, его Министерством обороны руководит Министерство обороны РФ. Там имитация суверенитета. Он просто сопротивляется из последних сил и, думаю, Путину прямо говорит: "Ты же не хочешь, чтобы я развалился"", – говорит дипломат.

Сравнивая украинскую и белорусскую армии, Кулеба сказал, что их невозможно сравнить:

"Как бы там Лукашенко ни показывал, какая у него армия сильная (конечно, к любому врагу нужно относиться с уважением), но потенциал этой армии не сравнить с потенциалом украинских Вооруженных сил. Потенциал его ПВО – что бы там ни присылали ему россияне, чтобы его закрыть, – тоже... Столько всего полетит и столько всего будет разрушено в Беларуси, что "мама не горюй"".

По словам бывшего министра, если Беларусь будет втянута в войну, это может ее "серьезно расшатать", ведь "Лукашенко как раз держится на том, что там везде порядок".

Беларусь и война в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, накануне президент Украины заявил, что Россия пытается сильнее втянуть Беларусь в войну. По его словам, состоялись дополнительные контакты между россиянами и Лукашенко, которые "направлены на то, чтобы убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям". В частности, как сообщил Зеленский, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси – либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО – именно с территории Беларуси.

Президент заверил, что Украина "будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко оступится и решит поддержать еще и это российское намерение". Он поручил Силам обороны и безопасности Украины "усилить соответствующее направление".

Также известно, что в Беларуси проводят мобилизацию, готовя страну к возможной войне. Недавно Лукашенко заявил о точечной мобилизации в отдельных частях вооруженных сил Беларуси, объясняя это необходимостью держать армию в боевой готовности. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, что власти уже заложили бюджет под новую государственную программу вооружения на 2026-2030 годы. Для реализации этих планов, по его словам, планируется выделить "серьезные средства".

Вас также могут заинтересовать новости: