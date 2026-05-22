В Украине активно дешевеет клубника: сколько стоит килограмм

Предложение ягод от западных садоводов стремительно растет.

Оптовые цены на клубнику в Украине от местных производителей снизились за неделю в среднем на 14%. Сейчас ягоду продают по 170–230 грн/кг, тогда как предыдущая цена составляла 200–260 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Южные и западные области Украины уже начали сбор клубники из пленочных теплиц. Особенно выросло предложение ягоды от производителей из западных областей. На фоне жесткой конкуренции садоводы вынуждены постепенно снижать цены на имеющиеся объемы скоропортящегося товара. Дополнительным фактором снижения стоимости клубники стал сдержанный спрос со стороны покупателей.

Аналитики рынка отмечают, что предложение отечественной клубники на украинском рынке еще не достигло своего пика. Более массовый сбор ягоды начнется в начале следующего месяца.

В целом клубника оптом все еще стоит в среднем на 32% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на клубнику в супермаркетах Украины

Фермерскую клубнику в "Сильпо" продают по 234 гривни за килограмм.

В Varus отборную клубнику на развес предлагают по цене 249,9 грн/кг.

Фасованная клубника в Novus стоит 72,99 гривны за 250 граммов.

Молодые овощи борщевого набора активно дешевеют в Украине. Картофель этого года от отечественных аграриев за выходные потерял 20% стоимости. Импортный молодой картофель подешевел на рынке еще сильнее – более чем на 25%.

Та же ситуация и с молодой капустой украинского производства. Овощ отпускают в пределах 34–40 грн/кг, что на 18% дешевле, чем на прошлой неделе.

