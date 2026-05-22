В Британии провели реконструкцию 4500-летнего неолитического зала недалеко от Стоунхенджа

Это могло быть местом для проведения церемоний или хлевом для вьючных животных

Организация English Heritage представила семиметровую реконструкцию того, как мог выглядеть неолитический зал возле знаменитого Стоунхенджа (Англия) 4500 лет назад. Как пишет The Guardian, это дает посетителям возможность заглянуть в жизнь доисторических людей, построивших самое известное в мире каменное кольцо.

Проект стоимостью 1 миллион фунтов стерлингов в настоящее время находится на завершающей стадии строительства недалеко от туристического центра Стоунхенджа на равнине Солсбери. Зал Kusuma Neolithic Hall полностью вручную возводили в течение девяти месяцев более 100 волонтеров. Этим летом его откроют для посетителей, а впоследствии превратят в интерактивное образовательное пространство для школьников.

Конструкцию создали на основе археологических следов аномального объекта, известного как Durrington 68 - уникального сооружения типа "квадрат в круге", которое обнаружили в двух милях отсюда (3 км - УНИАН) вблизи Вудхенджа, еще одного неолитического памятника. Впервые раскопки на этом месте провела археолог Мод Каннингтон в 1928 году, а повторно объект исследовали в 2007-м в рамках Stonehenge Riverside Project. На месте обнаружили подковообразное кольцо ям от деревянных столбов, которые окружали четыре массивные внутренние опоры крыши.

Из-за многовековой вспашки оригинальный пол и очаги не сохранились, поэтому истинное назначение сооружения остается загадкой. В то же время найденные рядом кости животных и керамика культуры Grooved Ware свидетельствуют о возможных зимних пирах, ритуальных собраниях или даже общественных складах.

Экспериментальный археолог Люк Уинтер рассказал о серьезной научной основе реконструкции:

"Все в этом здании росло в этом ландшафте 5000 лет назад. Мы использовали копии каменных инструментов для создания каждой детали этого сооружения… Мы буквально подсчитали каждый удар топора".

Уинтер отметил, что сначала сомневался, действительно ли археологические следы свидетельствуют о существовании крытого здания. Однако сам процесс строительства изменил его мнение.

"Я был на 50% уверен, что это могло быть сооружение. Но теперь, когда мы приближаемся к завершению, я уже на 75% убежден, что это было здание с крышей", - объяснил он.

Как и каменный круг неподалеку, сооружение идеально ориентировано на зимнее солнцестояние.

"Когда мы установили каркас утром во время солнцестояния, я стоял здесь, и моя тень падала на центральный столб позади", - рассказал Уинтер.

Проект стал первой фазой образовательного расширения English Heritage. Вместе с залом к концу 2026 года планируется открыть новый учебный центр с лабораторией Clore Discovery Lab и студией Weston Learning Studio.

Руководитель направления образования и интерпретации English Heritage Айона Кин заявила, что организация стремится в течение следующих пяти лет удвоить образовательные возможности и принимать почти 100 тысяч учащихся ежегодно. По ее словам, доступ к новому пространству и образовательным ресурсам будет полностью бесплатным для всех учебных и молодежных групп.

"Неолитический период четко входит в национальную учебную программу. Интерактивный зал позволит детям "вернуться в прошлое": собираться у открытого огня, готовить доисторический сыр и лепить глиняную посуду вручную. Вы учитесь через практику и начинаете понимать вещи, когда сами пытаетесь их воспроизвести", - сказала Кин.

Проект призван помочь лучше понять более широкий ландшафт Стоунхенджа. Куратор Стоунхенджа Уин Скатт заявил, что сам памятник, а также курганы и поселения вокруг неолитического монумента были порождением "общества, стремившегося к единству".

По словам Скатта, "все это - об обществе, а не о науке", а движущей силой строительства были общительность и "чувство принадлежности". В отличие от современного общества, которое, по его словам, "одержимо индивидуализмом", люди неолита использовали масштабные совместные проекты как способ коллективного самовыражения.

Он добавил, что монументы и другие сооружения были "чистым выражением общества" и отражали мировоззрение неолитических людей:

"Теперь, когда мы все вместе, давайте создадим что-то, что будет представлять нас".

Для двух волонтеров - Сары Дэвис и Джеймса Гамфри - участие в проекте стало поистине transformative experience - опытом, изменившим их восприятие истории.

Размышляя о колоссальных человеческих усилиях, которые потребовало сооружение оригинального здания, Дэвис сказала:

"Просто невероятно думать о людях, которые на самом деле построили это сооружение".

Гамфри добавил: "История действительно оживает, когда ты делаешь это своими руками".

